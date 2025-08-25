五泰輕軌第三次綜規 拚9月底前完成初審

五泰輕軌規劃利用台六十四線下方空間設站。圖為模擬圖。 （新北捷運工程局提供）

8/1提報交通部審查 輕軌橋梁改採特殊鋼橋 經費增加59億

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市五股泰山輕軌邁入綜合規劃階段，八月一日第三次提報中央審查，輕軌橋梁須改採用特殊鋼橋，經費增加五十九億元。鐵道局長楊正君表示，若高速公路局同意大型橋梁方案，計畫即可推進，相關意見徵詢預計九月四日收件，九月底前完成初審。

6月環評初審 9月修正再送審

新北市捷運工程局綜合規劃科長黃維崧指出，五泰輕軌可行性研究二○二三年獲行政院核定，環境部今年六月召開環境影響評估初審會議，預計九月修正再送審；都市計畫方面，今年一月、五月針對沿線四站召開地主座談會，持續蒐集意見。

全長超過11公里 設14座車站

五股泰山線輕軌計畫路線起於三重區集賢路北側綠帶，可與環狀線北環段Y22站轉乘，經過蘆洲、五股並跨越國道一號，行經泰山楓江地區至塭仔圳市地重劃區，終點位於新北大道五段西側與機場捷運線A5a站轉乘，全長約十一．六一公里，設十四座車站及一座機廠。

交通部常務次長林國顯說，五泰輕軌與台六十四線高架橋共構，系統必須與橋梁載重設計融合，且跨越高速公路，提醒市府盡快與相關單位協商。

黃維崧表示，五泰輕軌行經台六十四線高架橋下方，已採納公路局意見，選擇採用大跨徑橋梁特殊設計及安全載重設計，滿足公路維修需求。另外，穿越五股交流道部分，將與高速公路局協調維護空間及軌道架空線供電感電安全問題，市府已於八月一日將對策與回應納入修正報告，爭取中央各單位支持。

黃維崧也說，中央對於經費增加有意見，主因在於營建物價上漲，以及路線須與台六十四線共線段、跨越五股交流道段，配合公路局與高速公路局工程規範與維護空間需求，輕軌橋梁須改採用特殊鋼橋，因此經費增加五十九億元。

楊正君說，五泰輕軌計畫八月一日由新北市府重新報交通部審查，鐵道局七日接收，此案涉及高速公路五股交流道，施工期間可能影響匝道使用，後續維護也要取得高公局同意，若高公局能接受新北市提出的大型橋梁方案，即可往前推進；至於經費增加問題，只需合理說明，此案已送相關機關徵詢意見，預計九月四日收件，鐵道局將於九月底前完成初審。

立委洪孟楷說，雖然因營建物價上漲與特殊鋼橋結構造價增加，但五泰輕軌未來可串接環狀線、蘆洲線，並預留連接泰板輕軌與機場捷運A5a站，沿線行經五股、塭仔圳重劃區，有效促進區域發展，希望加速推動。

