花蓮2漁港1527萬起重機 「擺爛」6年

花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內，耗資一五二七萬元在花蓮、石梯漁港裝置固定式起重機，但完工後沒用過。（記者王錦義攝）

2025/08/25 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府二○一七年向中央爭取「花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫」，耗資一五二七萬元在花蓮、石梯漁港裝置固定式起重機，從二○一九年完工至今從未啟用，閒置多年鏽蝕損壞，遭勒令停止使用，審計部要求檢討。花蓮縣府指出，已請技師做結構評估，等報告出爐再跟中央洽詢處理方式。

審計部花蓮縣審計室指出，縣府在前縣長傅崐萁任內提報「花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫」，其中耗資一五二七萬元，分別在花蓮、石梯漁港設置固定式起重機等設施，供漁民吊放漁船上岸進行修繕，但是前置規劃作業未考量緊鄰海邊迎風面等不利環境因素，須辦理變更設計，且未依契約圖說辦理驗收，導致竣工檢查缺失改善期間長達一年五個月，影響工程進度及延宕啟用時程，直到二○一九年底才完成驗收。

閒置鏽蝕損壞 2021年勒令停用

審計報告指出，計畫未在石梯及花蓮漁港公共設施新建工程招標前，妥善處理竣工後的維護管理事務，導致設施新建完成後，遲無法提供漁船預計每年上架四十一艘的服務，且未辦理財產登記及保固期間定期檢查，二○二一年經勞動部職業安全衛生署指定代檢機構檢查，發現設備多處損壞鏽蝕，遭勒令停止使用。

花縣府︰技師鑑定評估 再請示處理

縣府回應，起重機廠商依規定按圖施工，兩座固定式起重機經多次地震結構恐受影響，縣府已委請結構技師公會做鑑定評估，報告出爐後確認設施保管年限，再請示中央處理方式。

