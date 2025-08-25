為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮2漁港1527萬起重機 「擺爛」6年

    花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內，耗資一五二七萬元在花蓮、石梯漁港裝置固定式起重機，但完工後沒用過。（記者王錦義攝）

    花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內，耗資一五二七萬元在花蓮、石梯漁港裝置固定式起重機，但完工後沒用過。（記者王錦義攝）

    2025/08/25 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府二○一七年向中央爭取「花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫」，耗資一五二七萬元在花蓮、石梯漁港裝置固定式起重機，從二○一九年完工至今從未啟用，閒置多年鏽蝕損壞，遭勒令停止使用，審計部要求檢討。花蓮縣府指出，已請技師做結構評估，等報告出爐再跟中央洽詢處理方式。

    審計部花蓮縣審計室指出，縣府在前縣長傅崐萁任內提報「花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫」，其中耗資一五二七萬元，分別在花蓮、石梯漁港設置固定式起重機等設施，供漁民吊放漁船上岸進行修繕，但是前置規劃作業未考量緊鄰海邊迎風面等不利環境因素，須辦理變更設計，且未依契約圖說辦理驗收，導致竣工檢查缺失改善期間長達一年五個月，影響工程進度及延宕啟用時程，直到二○一九年底才完成驗收。

    閒置鏽蝕損壞 2021年勒令停用

    審計報告指出，計畫未在石梯及花蓮漁港公共設施新建工程招標前，妥善處理竣工後的維護管理事務，導致設施新建完成後，遲無法提供漁船預計每年上架四十一艘的服務，且未辦理財產登記及保固期間定期檢查，二○二一年經勞動部職業安全衛生署指定代檢機構檢查，發現設備多處損壞鏽蝕，遭勒令停止使用。

    花縣府︰技師鑑定評估 再請示處理

    縣府回應，起重機廠商依規定按圖施工，兩座固定式起重機經多次地震結構恐受影響，縣府已委請結構技師公會做鑑定評估，報告出爐後確認設施保管年限，再請示中央處理方式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播