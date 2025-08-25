冬山河親水公園 泡湯池、湯屋月底動工

宜蘭縣冬山河親水公園啟動蘭陽溫泉浴建置計畫，將新建泡湯設施。圖為模擬圖。（宜蘭縣府提供）

2025/08/25 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山河親水公園二○二一年七月探測到溫泉泉脈後，縣府爭取經費啟動蘭陽溫泉浴建置計畫，在園區設置大眾泡湯池、個人湯屋、泡腳池、煮蛋區，工程已經發包，將在本月底動工，預計二○二七年二月竣工。

蘭陽溫泉浴計畫 工程發包

蘭陽溫泉浴建置計畫動工在即，宜蘭縣代理縣長林茂盛昨天到場視察，要求如期如質完工，新設施啟用後，冬山河親水公園夏季舉辦童玩節，秋、冬季節可泡湯，營造有特色的優質旅遊廊帶，帶動園區活化升級。

冬山河親水公園發現溫泉，成為繼礁溪、蘇澳、員山之後，宜蘭縣第四處溫泉區，縣府為此制定「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，去年七月通過交通部觀光署核定，總經費二億三千八百萬元，其中蘭陽溫泉浴是重點項目，分二期施工，工程經費合計一億四千六百萬元。

設泡腳池、煮蛋區 吸引更多遊客

宜蘭縣政府工旅處表示，蘭陽溫泉浴二期工程分別在今年四月及六月完成發包，暑假因舉辦童玩節，排定活動閉幕後動工，主要針對冬山河親水公園游泳池施工，改造成溫泉泡湯設施，包括大眾泡湯池、個人湯屋、泡腳池、煮蛋區、更衣室，完工啟用後，泡湯區域可容納一百五十人到二百名遊客同時使用。

冬山河親水公園是宜蘭縣重要遊憩區，近幾年來除了暑假舉辦童玩節，吸引大批人潮，其他時間遊客不多，縣府希望透過蘭陽溫泉浴建置計畫，吸引遊客在秋、冬季節入園泡湯，為園區開創遊憩量能。當地休閒產業業者期待泡湯設施營造賣點，帶來新一波商機。

