鳳山溪違規排廢水 食品廠最多

高雄鳳山溪違規排放多，環保局今年抓16件裁罰近60萬元。（記者陳文嬋攝）

2025/08/25 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山溪沿線工廠林立，經常偷排廢水造成污染，環保局今年以來查獲十六件違規排放，總計裁罰近六十萬元，以大樹區最多，主要是食品製造廠違規，已要求加強設施改善，持續專案列管加強查緝。

鳳山溪流經多個行政區達四十多萬人口，沿線一千多間工廠林立，經常偷排廢水造成污染，環保局今年累計查獲十六件違規排放，以大樹區八件最多，其次為鳥松區六件、鳳山區二件；尤其食品製造廠高達十件、污染行為人二件、水泥及化工廠各一件，總計裁罰五十九萬多元。

請繼續往下閱讀...

其中上游大樹區瑞聯工業區，環保局近來執行夜鶯專案稽查，不到一個月查獲七間食品製造廠未妥善處理廢水，違規排放廢水污染曹公新圳，均違反水污法裁罰三十三萬多元。

環保局也於中下游查獲九件違規排放，其中水污染管制區污染水體六件違反水污法，事業廢棄物貯存不符合規定三件違反廢清法，合計裁處二十六．四萬元；仍以食品製造廠三件最多，其中一間豆腐食品廠二度違規被抓包，裁罰十三萬多元。

環保局表示，食品製造廠違規最多，幾乎只裝設簡易截油槽，要求加裝廢水處理設施，並限期一個月改善，將持續鎖定瑞聯工業區及食品工廠加強稽查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法