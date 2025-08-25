為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    旗津綠色餐盤計畫 助業者推廣美食

    旗津有豐富的海洋觀光資源。（高市觀光局提供）

    旗津有豐富的海洋觀光資源。（高市觀光局提供）

    2025/08/25 05:30

    篩選10家 獎勵金3千元 輔導開發創意料理、製作多語菜單

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄旗津遊客連兩年減少，高市觀光局振興觀光，啟動「旗津綠色美食餐盤計畫」，將篩選輔導十家業者，各可獲三千元獎勵金，盼吸引更多遊客來此品嚐美食；但商家指補助金額太少，議員則認為旗津交通不便、缺少新東西才是關鍵。

    國旅市場不景氣，根據觀光署統計，去年旗津遊客跌破五百萬人次大關，已經連續兩年下滑。觀光局除持續舉辦旗津風箏節等活動，暑假尾聲再啟動「旗津綠色美食餐盤計畫」，將邀專家學者實地輔導，涵蓋創意料理開發、融合旗津當地文化的菜色設計與命名、多語菜單製作、蔬食菜單規劃、行動支付導入等，將旗津在地美食推廣給更多海內外遊客。

    29日辦店家「空間優化」補助說明會

    旗津老街可吃到現撈最青的海產，還有道地小吃如碳烤黑輪、碳烤小卷、鮮味米粉湯、古早味番茄盤等，觀光局預計選出十家業者進行輔導，各可獲三千元獎勵金，如店家針對「空間優化」提出具體方案，將共同分攤改造經費，擇三家業者各提供一萬元補助金，預計八月廿九日於旗津區公所舉辦說明會、年底成果發表會。

    業者認獎勵金少 不如培植領頭羊店家

    旗后商圈發展協會理事長陳昱宏肯定該計畫的美意，但直指補助金額太少，若經費有限，還不如集中火力，培植有競爭力的店家做為領頭羊；他也建議市府可參考台東慢食節做法，根據不同季節，呈現台東山海線店家的飲食文化，打出知名度。

    議員指交通不便、缺乏新東西 難吸遊客

    市議員簡煥宗認為，旗津最大問題是交通不便及缺乏新東西，以今年旗津風箏節為例，渡輪調派出問題，旅客在艷陽下等得一、兩個鐘頭，影響出遊興致；此外，旗津吃的除了海產店、烤黑輪外，沒有新的東西加入，過夜客也不多，都需要市府通盤思考。

    「旗津綠色美食餐盤計畫」，要將旗津在地美食推廣給更多海內外遊客。（高市觀光局提供）

    「旗津綠色美食餐盤計畫」，要將旗津在地美食推廣給更多海內外遊客。（高市觀光局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播