旗津綠色餐盤計畫 助業者推廣美食

旗津有豐富的海洋觀光資源。（高市觀光局提供）

2025/08/25 05:30

篩選10家 獎勵金3千元 輔導開發創意料理、製作多語菜單

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄旗津遊客連兩年減少，高市觀光局振興觀光，啟動「旗津綠色美食餐盤計畫」，將篩選輔導十家業者，各可獲三千元獎勵金，盼吸引更多遊客來此品嚐美食；但商家指補助金額太少，議員則認為旗津交通不便、缺少新東西才是關鍵。

國旅市場不景氣，根據觀光署統計，去年旗津遊客跌破五百萬人次大關，已經連續兩年下滑。觀光局除持續舉辦旗津風箏節等活動，暑假尾聲再啟動「旗津綠色美食餐盤計畫」，將邀專家學者實地輔導，涵蓋創意料理開發、融合旗津當地文化的菜色設計與命名、多語菜單製作、蔬食菜單規劃、行動支付導入等，將旗津在地美食推廣給更多海內外遊客。

29日辦店家「空間優化」補助說明會

旗津老街可吃到現撈最青的海產，還有道地小吃如碳烤黑輪、碳烤小卷、鮮味米粉湯、古早味番茄盤等，觀光局預計選出十家業者進行輔導，各可獲三千元獎勵金，如店家針對「空間優化」提出具體方案，將共同分攤改造經費，擇三家業者各提供一萬元補助金，預計八月廿九日於旗津區公所舉辦說明會、年底成果發表會。

業者認獎勵金少 不如培植領頭羊店家

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏肯定該計畫的美意，但直指補助金額太少，若經費有限，還不如集中火力，培植有競爭力的店家做為領頭羊；他也建議市府可參考台東慢食節做法，根據不同季節，呈現台東山海線店家的飲食文化，打出知名度。

議員指交通不便、缺乏新東西 難吸遊客

市議員簡煥宗認為，旗津最大問題是交通不便及缺乏新東西，以今年旗津風箏節為例，渡輪調派出問題，旅客在艷陽下等得一、兩個鐘頭，影響出遊興致；此外，旗津吃的除了海產店、烤黑輪外，沒有新的東西加入，過夜客也不多，都需要市府通盤思考。

