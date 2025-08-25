《防路殺》小琉球護蟹 九月中起每晚封路三小時

抱卵的毛足圓軸蟹是小琉球陸蟹主要族群之一。（鵬管處提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為將水域遊憩分流且讓陸域遊憩資源更豐富，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）積極營造新環境，原定明年才要上路的護蟹封路，提早到今年實施，鵬管處強調，經道安會報同意後，將於九月中旬開始，每天晚上七點至十點封路三小時，讓所有遊客能無困擾的徜徉在陸蟹遷移的生態景觀中。

美人洞路段晚上7至10點管制

屏東的恆春半島及小琉球皆屬珊瑚礁島，陸蟹生態極為豐富，而陸蟹媽媽要繁衍有個必經的關卡「降海釋幼」，但因大部分地區都必須要「過馬路」才能到達海邊，但過馬路時卻會遭車輛「路殺」，為護母蟹順利降海，墾丁國家公園已結合志工進行封路或管制的各項措施，鵬管處則是因遊客大增，路殺件數是居高不下，鵬管處也和地方溝通封路護蟹。

據小琉球海岸生態協會統計，小琉球陸蟹以毛足圓軸蟹、紫地蟹及椰子蟹為主要族群，去年六到十月全島紀錄二一九九件路殺事件，雖經宣導，但仍未特別受到重視，今年四月底至八月初九十九天紀錄到一九九○件路殺，美人洞路段又佔大宗，且還都以紫地蟹為主，族群顯受威脅。

鵬管處表示，為動線影響減低，琉管站前方停車場及美人洞停車場為主要停車處，若車多還會引導到靈山寺前廣場，小琉球的陸域生態現階段雖然不及水域遊憩閃耀，但因為保有相當多且難得的陸域生物相，未來將綜整作為整體生態旅遊的場域。

