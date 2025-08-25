挺核三延役？ 恆春居民更關心生計

核三是否延役被認為關係不少恆春居民工作生計。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/25 05:30

暑假旅遊慘淡影響 公投投票意願降低

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三重啟公投，位於核三廠所在地的恆春半島四鄉鎮動向成為焦點，雖然最後當地約六成支持，但熟悉當地政治情勢者分析，比起二○二一年的核四公投，同意重啟核三的除了恆春鎮比例提升，其他鄉鎮相對無感，尤其不同意者「消失」許多，不少居民大嘆，比較關心今年暑假業績很慘的民生問題。

這次恆春半島四鄉鎮投票數，同意延役總票數為七千兩百一十一票，不同意為四千四百四十票，同意延役數約占百分之六十一。恆春鎮同意為四千一百○三票，不同意為兩千六百五十八票，車城鄉同意為一千一百○六票、不同意為八百八十一票，滿州鄉同意票八百九十六票、不同意八百八十二票，牡丹鄉同意票一千一百○六票、不同意為兩百一十九票。

請繼續往下閱讀...

相對於二○二一年的核四公投，同意核四的總票數六千一百七十九票，不同意為六千七百二十八票，這次被認為關係到不少恆春居民工作的核三延役公投，恆春鎮同意數從當時三千三百九十六票大幅提升至四千一百○三票，但其他三個鄉鎮都沒有明顯變動，但值得注意的是，不同意數字都下滑約四成，也就是「沒有投票」占多數。

在地耆老呼籲 重視經濟問題

「政府跟在野黨都該重視經濟問題！」一名參與當地派系選舉近三十年的耆老張先生分析，恆春鎮因為相對比較多依賴核三廠工作及情感連結，同意延役佔較多數並不意外，但這次公投明顯是「政治公投」，也就是在野陣營要給賴政府難看的投票，多數綠營支持者經歷過首波大罷免後，還是「放推」心態，加上恆春半島今年暑假旅遊慘淡，不分政黨支持者都有一肚子苦水，不出來投票，已是對執政黨最大的寬容。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法