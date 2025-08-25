為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東舊站千人吃早餐 懷念古早時光

    台東舊站特區昨天早晨，民眾悠閒坐在草地上享受免費早餐與音樂。（記者劉人瑋攝）

    台東舊站特區昨天早晨，民眾悠閒坐在草地上享受免費早餐與音樂。（記者劉人瑋攝）

    2025/08/25 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府與雲品國際酒店合作，昨天早上在舊站特區的草皮舉行早餐活動，讓民眾悠閒坐在草地上品嚐千份的免費美食鴨胸飽與音樂，業者表示，期盼以此能重現一甲子前，台東舊站清早的熱鬧模樣。

    為了一大早六點品嘗免費的美味早餐，許多學童難得在暑假早起，和爸爸媽媽在草坪上悠閒吃早餐、聽音樂，顯得心滿意足。

    雲品國際酒店董事兼總經理丁原偉表示，台灣有如此多的溫泉及特色地點，已結合北至東的各地溫泉，推出遊程吸引東亞旅客遊玩，台東則是以紅葉溫泉為主要賣點，而市區有多處富人文意義的改裝餐廳，其鄰近也有許多傳統小巷弄與社區，遊客可散步於此，並品嚐各式小店餐食、體驗台東的特殊風情。

    台東縣長饒慶鈴說，機關車庫始建於一九一七年，是台灣目前僅存不多的木構造機關車庫，見證鐵道發展歷史，多年閒置後，縣府爭取經費修繕，於今年完成整體空間修復，並引進雲品國際酒店經營餐廳，再現百年建物風華，不僅延續鐵道文化，也為台東觀光注入創意。

    饒慶鈴表示，舊火車站承載了許多台東人的回憶，自己以前也常在清早到這一帶吃食，此次活動希望讓更多人重新認識舊站，將舊火車站再次融入日常生活。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播