台東舊站千人吃早餐 懷念古早時光

台東舊站特區昨天早晨，民眾悠閒坐在草地上享受免費早餐與音樂。（記者劉人瑋攝）

2025/08/25 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府與雲品國際酒店合作，昨天早上在舊站特區的草皮舉行早餐活動，讓民眾悠閒坐在草地上品嚐千份的免費美食鴨胸飽與音樂，業者表示，期盼以此能重現一甲子前，台東舊站清早的熱鬧模樣。

為了一大早六點品嘗免費的美味早餐，許多學童難得在暑假早起，和爸爸媽媽在草坪上悠閒吃早餐、聽音樂，顯得心滿意足。

雲品國際酒店董事兼總經理丁原偉表示，台灣有如此多的溫泉及特色地點，已結合北至東的各地溫泉，推出遊程吸引東亞旅客遊玩，台東則是以紅葉溫泉為主要賣點，而市區有多處富人文意義的改裝餐廳，其鄰近也有許多傳統小巷弄與社區，遊客可散步於此，並品嚐各式小店餐食、體驗台東的特殊風情。

台東縣長饒慶鈴說，機關車庫始建於一九一七年，是台灣目前僅存不多的木構造機關車庫，見證鐵道發展歷史，多年閒置後，縣府爭取經費修繕，於今年完成整體空間修復，並引進雲品國際酒店經營餐廳，再現百年建物風華，不僅延續鐵道文化，也為台東觀光注入創意。

饒慶鈴表示，舊火車站承載了許多台東人的回憶，自己以前也常在清早到這一帶吃食，此次活動希望讓更多人重新認識舊站，將舊火車站再次融入日常生活。

