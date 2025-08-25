為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    指引「好兄弟」明路 東石普度燈漸式微

    嘉義東石沿海村落，農曆七月在宅前掛普度燈的戶數越來越少。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石沿海村落，農曆七月在宅前掛普度燈的戶數越來越少。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/25 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕進入農曆七月，嘉義縣東石鄉沿海村落會在自家門前屋簷或電桿掛上俗稱「普度燈」小燈篙，入夜後點亮普度燈，象徵平安月指引「好兄弟」明路，但隨著現代社會變遷，現今屋前高掛普度燈戶數越來越少，當地耆老說，「這個獨特的百年傳統，正面臨消失危機」。

    百年傳統 製作材料有含意

    耆老指出，昔日普度燈製作材料為斗笠、燈泡、綠竹、黑芝麻桿與簡易插香座等，黑芝麻桿代表五穀豐收，綠竹有避邪作用，斗笠保護油燈，不被風雨吹雨淋。

    不過，隨著時代進步，現今大多以電燈泡替代油燈，因電燈泡遇到下雨，有燒掉或破裂之虞，因而沿用斗笠予以保護，還有人會綁上食物或銅板，象徵讓「好兄弟」有東西吃及零用錢花用。

    耆老說，虔誠信眾會對著普度燈早晚焚香，祈求「好兄弟」保佑平安，在東石、猿樹、塭港、型厝、鰲鼓等村落仍保有這項傳統，只不過隨著時代演變，此獨特的百年傳統正面臨消失危機。

    此外，邁入第一八○個年頭的嘉義縣定民俗「港口宮十一角頭中元祭」，係以笨港口港口宮為中心，每年農曆七月十五日由東石鄉溪下、港口、下楫、頂楫村及雲林縣水林鄉瓊埔、塭底村等六村十一個角頭，輪值中元普度主會、主普、主壇、主醮及三官首等大祭典組織工作，為雲嘉沿海最盛大的普度祭典。

    港口宮11角頭中元祭 9/5豎燈篙

    港口宮表示，前天依循古禮擲筊，請示媽祖今年中元祭相關事宜，獲旨示農曆七月十四日（國曆九月五日）清晨五點豎立高九尺燈篙、五色布高七尺兩吋，開香時間為農曆七月十五日傍晚五點九分，去年普度桌數多達二二○○桌，今年有可能再刷新紀錄。

