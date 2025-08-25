颱風豪雨影響 雲林古坑麻竹筍產量減半

上月遭逢颱風、豪雨，古坑麻竹筍產量減半，農民預估產量回穩可能要等明年。（記者李文德攝）

2025/08/25 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕七月颱風、豪雨接連報到，導致雲林古坑鄉竹筍也受到農損。農民表示，正值盛產的麻竹筍產量較以往減半，即使產地價每公斤漲至廿元創下近期高點，筍農也是感嘆說「無筍可賣」，推估麻竹筍要恢復正常產量可能要等到明年。

筍農張惠珠表示，原本六月迎接麻竹筍產季，但因氣候關係，產季延至七月，豈料遇到丹娜絲颱風來襲，將竹子連根拔起、竹葉遭打碎，加上後來的豪雨，嚴重影響竹筍生長，她栽種近五公頃的筍園幾乎一半無法收成。

產地每公斤漲至23元 農友嘆無筍可賣

張惠珠說，產地每公斤均價約十七至十八元的筍子，現已上漲為廿至廿三元，甚至市場零售價還出現一支筍近百元行情，雖然不少消費者考量蔬菜貴，想改吃竹筍，但對農民而言早無筍可收，要恢復以往產量，可能要等到明年。

古坑鄉農會蔬菜產銷班第八班長沈榮堂指出，不只麻竹筍，就連綠竹筍也深受颱風、豪雨重創，將近有一半受損，農民叫苦連天，感嘆遇到「歹年冬」。

古坑鄉公所表示，丹娜絲和七二八豪雨造成農損，計受理三三七二戶農民申請救助，共申報一萬兩千多筆土地，其中包括五二六七筆與竹筍有關，公所動員六十三名同仁實地勘災，確保農民獲得農損救助。

古坑大埔社區辦竹筍節行銷在地農產。（記者李文德攝）

