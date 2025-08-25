為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風豪雨影響 雲林古坑麻竹筍產量減半

    上月遭逢颱風、豪雨，古坑麻竹筍產量減半，農民預估產量回穩可能要等明年。（記者李文德攝）

    上月遭逢颱風、豪雨，古坑麻竹筍產量減半，農民預估產量回穩可能要等明年。（記者李文德攝）

    2025/08/25 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕七月颱風、豪雨接連報到，導致雲林古坑鄉竹筍也受到農損。農民表示，正值盛產的麻竹筍產量較以往減半，即使產地價每公斤漲至廿元創下近期高點，筍農也是感嘆說「無筍可賣」，推估麻竹筍要恢復正常產量可能要等到明年。

    筍農張惠珠表示，原本六月迎接麻竹筍產季，但因氣候關係，產季延至七月，豈料遇到丹娜絲颱風來襲，將竹子連根拔起、竹葉遭打碎，加上後來的豪雨，嚴重影響竹筍生長，她栽種近五公頃的筍園幾乎一半無法收成。

    產地每公斤漲至23元 農友嘆無筍可賣

    張惠珠說，產地每公斤均價約十七至十八元的筍子，現已上漲為廿至廿三元，甚至市場零售價還出現一支筍近百元行情，雖然不少消費者考量蔬菜貴，想改吃竹筍，但對農民而言早無筍可收，要恢復以往產量，可能要等到明年。

    古坑鄉農會蔬菜產銷班第八班長沈榮堂指出，不只麻竹筍，就連綠竹筍也深受颱風、豪雨重創，將近有一半受損，農民叫苦連天，感嘆遇到「歹年冬」。

    古坑鄉公所表示，丹娜絲和七二八豪雨造成農損，計受理三三七二戶農民申請救助，共申報一萬兩千多筆土地，其中包括五二六七筆與竹筍有關，公所動員六十三名同仁實地勘災，確保農民獲得農損救助。

    古坑大埔社區辦竹筍節行銷在地農產。（記者李文德攝）

    古坑大埔社區辦竹筍節行銷在地農產。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播