長照3.0將上路 竹縣逾1.9萬人受惠

2025/08/25 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕長照十年計畫三．○」第一階段九月啟動，將放寬外籍看護家庭使用社區式服務、擴大社區式交通接送範圍、調高營養照護給付並放寬居家喘息服務，新竹縣盤點現有一萬九千多名長照人口，全年照顧預算超過十四億元，日照和家托機構至少有卅家，長照涵蓋率約八成，已準備好配合新政策上路。

縣府表示，「長照十年計畫三．○」分九月一日、明年元旦及明年七月一日三階段上路，即將起跑的第一階段，先放寬聘請外籍看護家庭被照顧者可使用的日間照顧，以及家庭托顧服務等社區式照顧服務。

再來就是擴大長照社區式交通接送服務對象與補助金額，新增身心障礙者接送到身心障礙日照單位，交通接送服務原本單趟支付一百元，屆時調整加碼到一一五元。

第三點為調高營養照護的給付額度並調整次數，也就是有營養照護需求的個案，媒合營養師到宅給予營養照護服務，由原先四次四千元調整為三次四千五百元。

至於放寬居家喘息服務的使用空間，原本居服員及被照顧者的活動空間只限於家中，調整後可在安全情況下到社區中庭或鄰近公園等戶外場域散步、運動，放寬照顧者可以獲得的喘息服務空間。

