    首頁　>　生活

    桃小串聯七七藝文町 打造實體步道

    七七藝文町原有圍牆及欄杆拆除，開放日式宿舍庭園。（記者鄭淑婷攝）

    七七藝文町原有圍牆及欄杆拆除，開放日式宿舍庭園。（記者鄭淑婷攝）

    2025/08/25 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動舊城區改造，桃園區桃園國小串聯七七藝文町通學步道，歷經八個月、投入四千萬元經費改造完成，除了以實體人行道取代過去黃桿、綠鋪，還新設家長接送區；七七藝文町原有的圍牆及欄杆也都拆除，改以矮牆、植栽、座椅取代，開放日式宿舍的庭園空間。

    圍牆拆除 開放日式宿舍庭園

    市府都市發展局表示，桃園國小藝文通學步道工程，在桃園區民權路及成功路，總計鋪設五百多公尺的實體人行道，民權路沿線設置人行道寬度二至四公尺，取代過去用黃色防撞桿和綠色油漆鋪面的狹窄人行空間，校門口停等空間擴寬到六公尺深，新增家長接送專區及植栽槽，讓綠意進入舊市區的步行環境，校前成功路郵局和中國信託兩側停等空間，也拓寬到三．五公尺。

    都發局說，此次改造路段重新架設新的路燈桿，同時將桃園國小側門與文昌公園交界圍牆重新美化、增加投光燈，以確保用路人安全；七七藝文町原有的高圍牆和欄杆拆除，改以矮牆、植栽、座椅，讓民眾可以更加親近市區歷史建物。

    都發局長江南志表示，舊市區工程較新興整開區困難度複雜，早年市區施工的資料多有不完整，此次工程從前期設計階段的溝通，到施工過程會勘超過四十多場，都發局逐一推動，感謝市民體諒，也趁工程開挖時一併整理水溝、管線，加強綠化生態滲透，提高排水效率，提升市民生活品質。

    桃園國小通學步道改造後，校門口停等空間更加寬闊。（桃園市都發局提供）

    桃園國小通學步道改造後，校門口停等空間更加寬闊。（桃園市都發局提供）

