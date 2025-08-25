為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園運動卡計畫 民營場館參與意願低

    桃園市透過敬老愛心卡優惠以及運動卡計畫，鼓勵市民培養運動習慣，運動人口明顯提升。（桃園市體育局提供）

    桃園市透過敬老愛心卡優惠以及運動卡計畫，鼓勵市民培養運動習慣，運動人口明顯提升。（桃園市體育局提供）

    2025/08/25 05:30

    14家運動中心及市立場館 優惠額度有限 市府：檢討補助機制

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市近年透過敬老愛心卡優惠、運動卡計畫鼓勵運動，運動人口有明顯提升，不過桃園市審計處指出，參與運動卡計畫的特約場館，仍以國民運動中心及市立運動場館為主，私營運動場館參與意願不高，或是限縮可選擇的運動項目；對此，市府體育局表示，將再檢討現行機制與補助模式，除了提升業者參與意願，也鼓勵場館設計創新運動方案，提供多元優惠，吸引不同年齡層及族群使用。

    部分場館原有優惠優於運動卡

    桃園市敬老愛心卡提供長者、身心障礙者運動場館門票及場地租借優惠，同時每年透過運動卡計畫，提供廿三歲以上市民享有半價門票優惠，身心障礙者、六十五歲以上及原住民五十五歲以上享有門票全額減免，但各場館名額有限，今年尚未到截止日期，已陸續公告名額用罄。

    桃園市審計處指出，近三年持敬老愛心卡前往運動場館運動的人次成長快速，二○二二年僅有十三萬八二九九人次，二○二三年增加到廿八萬二一七八人次，去年更突破五十四萬人次，為鼓勵長者運動，應持續加強宣導，並提供更友善的運動環境。

    審計處說，運動卡計畫確實有拉升運動人口的成效，但參與的運動場館近三年維持在十三到十四家，都以國民運動中心、市立運動場館為主，桃園有不少私營運動場館，但參與計畫的意願不高，或是限縮運動場域選擇，且部分場館原有優惠方案優於運動卡，導致運動卡優惠較無誘因。

    審計處促提供長者更友善場域

    體育局表示，運動卡計畫透過結合市民卡及特約運動場館提供市民入場優惠，歷年執行率均達九成以上、約十萬人次參與，今年度同樣有十四家特約運動場館提供入場優惠，計畫自六月十三日至十月卅一日，截至七月底共計超過八萬一○○○人次受惠，將再檢討現行機制與補助模式，提高運動場館的參與意願。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播