桃園運動卡計畫 民營場館參與意願低

2025/08/25 05:30

14家運動中心及市立場館 優惠額度有限 市府：檢討補助機制

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市近年透過敬老愛心卡優惠、運動卡計畫鼓勵運動，運動人口有明顯提升，不過桃園市審計處指出，參與運動卡計畫的特約場館，仍以國民運動中心及市立運動場館為主，私營運動場館參與意願不高，或是限縮可選擇的運動項目；對此，市府體育局表示，將再檢討現行機制與補助模式，除了提升業者參與意願，也鼓勵場館設計創新運動方案，提供多元優惠，吸引不同年齡層及族群使用。

部分場館原有優惠優於運動卡

桃園市敬老愛心卡提供長者、身心障礙者運動場館門票及場地租借優惠，同時每年透過運動卡計畫，提供廿三歲以上市民享有半價門票優惠，身心障礙者、六十五歲以上及原住民五十五歲以上享有門票全額減免，但各場館名額有限，今年尚未到截止日期，已陸續公告名額用罄。

桃園市審計處指出，近三年持敬老愛心卡前往運動場館運動的人次成長快速，二○二二年僅有十三萬八二九九人次，二○二三年增加到廿八萬二一七八人次，去年更突破五十四萬人次，為鼓勵長者運動，應持續加強宣導，並提供更友善的運動環境。

審計處說，運動卡計畫確實有拉升運動人口的成效，但參與的運動場館近三年維持在十三到十四家，都以國民運動中心、市立運動場館為主，桃園有不少私營運動場館，但參與計畫的意願不高，或是限縮運動場域選擇，且部分場館原有優惠方案優於運動卡，導致運動卡優惠較無誘因。

審計處促提供長者更友善場域

體育局表示，運動卡計畫透過結合市民卡及特約運動場館提供市民入場優惠，歷年執行率均達九成以上、約十萬人次參與，今年度同樣有十四家特約運動場館提供入場優惠，計畫自六月十三日至十月卅一日，截至七月底共計超過八萬一○○○人次受惠，將再檢討現行機制與補助模式，提高運動場館的參與意願。

