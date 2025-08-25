後龍滯洪池 遭亂倒有毒石綿瓦

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區高架橋下才遭亂倒有毒石綿瓦，又傳出後龍滯洪池旁也遭殃。（梁清文提供）

2025/08/25 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區高架橋下，八月初才被民眾發現遭傾倒有毒石綿瓦，引起關注，後龍鎮水尾里長梁清文又發現，後龍滯洪池旁也遭亂倒有毒石綿瓦，讓梁清文感到相當誇張，已報警處理。針對目前偵辦狀況，轄區竹南警分局未回應。

環局：委由合法業者清除 違規開罰

苗栗縣環保局表示，石綿瓦屬於廢棄物，若隨意傾倒，可依廢棄物清理法對行為人開罰；環保局呼籲，民眾如有含石綿建材拆除需求時，應委託合法營造業或拆除業者拆除，務必交由合法之公民營廢棄物清除業者處理，以避免民眾自行拆除時，有吸入飛散石綿之疑慮，以及廢棄物遭非法棄置，觸犯刑法之風險。

梁清文說，他接獲反映後趕到現場，發現後龍滯洪池旁被亂倒石綿瓦，推測可能是有人駕駛小貨車直接在車上往下倒，因石綿瓦具有毒性，也屬於管制廢棄物，他擔心若不趕快找到不法者，未來會有更多人隨意傾倒。

梁清文指出，早期不少房屋會使用石綿瓦，因具有毒性，已經遭禁止使用，他憂心若不盡快處理，會有更多人在後龍鎮人跡較少處所隨意傾倒廢棄物，嚴重影響當地環境。

