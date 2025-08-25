為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    後龍滯洪池 遭亂倒有毒石綿瓦

    苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區高架橋下才遭亂倒有毒石綿瓦，又傳出後龍滯洪池旁也遭殃。（梁清文提供）

    苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區高架橋下才遭亂倒有毒石綿瓦，又傳出後龍滯洪池旁也遭殃。（梁清文提供）

    2025/08/25 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區高架橋下，八月初才被民眾發現遭傾倒有毒石綿瓦，引起關注，後龍鎮水尾里長梁清文又發現，後龍滯洪池旁也遭亂倒有毒石綿瓦，讓梁清文感到相當誇張，已報警處理。針對目前偵辦狀況，轄區竹南警分局未回應。

    環局：委由合法業者清除 違規開罰

    苗栗縣環保局表示，石綿瓦屬於廢棄物，若隨意傾倒，可依廢棄物清理法對行為人開罰；環保局呼籲，民眾如有含石綿建材拆除需求時，應委託合法營造業或拆除業者拆除，務必交由合法之公民營廢棄物清除業者處理，以避免民眾自行拆除時，有吸入飛散石綿之疑慮，以及廢棄物遭非法棄置，觸犯刑法之風險。

    梁清文說，他接獲反映後趕到現場，發現後龍滯洪池旁被亂倒石綿瓦，推測可能是有人駕駛小貨車直接在車上往下倒，因石綿瓦具有毒性，也屬於管制廢棄物，他擔心若不趕快找到不法者，未來會有更多人隨意傾倒。

    梁清文指出，早期不少房屋會使用石綿瓦，因具有毒性，已經遭禁止使用，他憂心若不盡快處理，會有更多人在後龍鎮人跡較少處所隨意傾倒廢棄物，嚴重影響當地環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播