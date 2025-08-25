苗警巡簽時地 審計室：未切合詐欺熱點

苗縣警局不定時規劃定點臨檢勤務，加強打擊詐欺犯罪。（苗縣警局提供）

2025/08/25 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣審計室審核報告，指苗栗縣警局持續強化詐欺案件偵防，且攔阻成效優異，不過，實際巡簽位置與部分治安及交通衝要熱區未盡切合，且巡簽高峰時段與部分熱區之高風險時段亦有差異，要求檢討、改進。苗縣警局回應，針對提領熱時、熱點採滾動式檢討，並機動調整巡簽地點，部分熱點雖未設置巡邏箱，仍於巡邏時將其納入巡邏線，以達全面防制成效。

要求善用大數據分析 改進勤務配置

苗栗縣審計室審核報告指出，苗縣警局成功攔阻詐欺案件及金額，由前年之二百三十二件、一．三五億元，增加至去年的三百九十三件、二．七六億元，攔阻成效顯著。為提升整體巡邏勤務效能，截至去年底止，設置電子巡邏箱共二千八百一七處，不過實際巡簽電子巡邏箱位置，與苗栗縣詐欺車手提款位置、車禍死亡及受傷類交通事故死傷人數發生地點、各類竊盗案件及查獲毒品等熱區位置未盡切合。

請繼續往下閱讀...

審核報告說，苗栗縣警局實際巡簽時間與詐欺車手提款及交通事故等熱區高風險時段，亦有差異，仍待善用數據分析刑事及重大交通事故案件，妥適配置最適化人力及執行時段，以有效發揮巡守勤務及預防犯罪功能。

縣警局：納入巡邏線 調整巡簽地點

縣警局表示，提領熱點巡簽係依刑事警察局分派之提款熱點明細，每月分析並彙整上月詐欺提款熱點及熱時，據以規劃編排巡邏勤務，針對提款之熱時、熱點加強巡守並兼顧整體治安防護，因車手提款時間及地點具有高度流動性與隱密性，將採滾動式檢討，並機動調整巡簽地點。

縣警局強調，將持續針對高發時段加強轄區金融機構及超商ATM巡守，並於提款高風險時段，協請銀行保全、超商店員等留意可疑車手，發揮警民合作力量，提高偵防量能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法