    首頁　>　生活

    非中央撥補平板未納管 基市︰明年自建管理系統

    審計部總決算審核報告指出，基隆市國中小學行動載具管理有待改進。（基隆市政府教育處提供）

    審計部總決算審核報告指出，基隆市國中小學行動載具管理有待改進。（基隆市政府教育處提供）

    2025/08/25 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕審計部一一三年度總決算審核報告指出，基隆市國中小學行動載具（平板）使用率有待改進，全市國中小至二○二四年九月底，各校配置平板累計一萬一八八七台，但是從教育部管理系統資訊顯示僅納管七三六九台，比率約六十二％，約三成八未納管。基隆市教育處長徐嬿立昨表示，明年改由市府自建管理系統，納管率將提升至七成以上。

    審計報告指約3成8未納管

    審計報告指出，基隆市立國中小學自二○一九年起推動數位學習，至二○二四年九月底各校配置平板累計一萬一八八七台，但教育部管理系統資訊顯示僅納管七三六九台，約三成八未納管。進一步細分，有十六校低於廿％，約占總校數廿九．六三％，更有三校納管比率不足三％。

    報告中也指出，市立學校一一二學年度教師及學生合計二萬三一九五人，配置平板一萬一八八七台計算，約每二人配置一台，但各校人數及配置平板比例不一，介於三．九八人至○．八四人配置一台，市府應督促辦理系統納管並改善配置差距情形。

    徐嬿立表示，教育部撥補的七三六九台平板全數納管；另外四五一八台是來自學校自購、家長、善心人士捐贈，未納入教育部管理系統列管。教育部明年起全面推動「生生有平板」，並改由各地方政府自建管理系統，評估各校納管率可提升至七成以上。

