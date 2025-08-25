獼猴內湖逛大街 北市動保處︰未接獲通報

民眾於臉書社團發文表示，行車途中在內湖高中前看見獼猴穿越馬路。（翻攝自「我是內湖人」臉書社團）

2025/08/25 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市動物保護處日前在北投捕獲一隻獼猴，昨又傳出內湖高中附近有獼猴出沒，動保處表示未接獲通報，且內湖高中附近不是獼猴常見的活動區域，民眾若發現獼猴蹤跡，可撥打一九五九通報，並保持「不驚慌、不接觸、不餵食」三不原則。

動保處日前在北投捕獲一隻獼猴，目前暫時收容中，將依農業部公告規定進行檢疫、後送收容及野放評估。被捕獲的獼猴是五月在北投市場出沒、食用水果，經過北投區區長與民眾合作與追蹤，才掌握出沒路徑。昨天再有民眾於臉書社團「我是內湖人」發文表示，行車經內湖高中前看見獼猴穿越馬路，也有民眾在內湖國中發現獼猴蹤跡。

動保處表示，未接獲內湖高中附近有獼猴出沒的通報，該地並非獼猴常見活動區域。去年曾公布的出沒熱點是內湖的東湖一帶、士林的天母古道周邊以及北投的奇岩路一帶，其中又以東湖和天母古道最常見。內湖鄰近的金面山，原本就是有獼猴活動的區域，偶爾會有個體下山覓食。民眾若偶遇，可撥打一九五九動物救援專線通報，以利即時掌握行蹤並採取防治措施。

