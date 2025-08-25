六都首長喜慶中堂 僅北市無線上申辦

總統府及6都喜慶中堂申請方式

2025/08/25 05:30

目前由里長、議員轉送 挨批不便民 市府︰研議線上申請

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員詹為元指出，有民眾陳情要申請台北市長蔣萬安的結婚喜慶中堂「很麻煩」，細究後才發現其他五都首長都有提供線上申請的方式，唯獨「首都」台北市沒有申請管道；他以為是要控管，但發現連總統府都可以線上申請，北市卻只能透過民意代表協助轉送市府。台北市秘書處坦承可再精進，將參考其他五都作法，朝線上申請方式研議。

請繼續往下閱讀...

總統府及5都 提供郵寄、自取多元方式

詹為元指出，長輩或年輕人想申請中堂，無非是希望為婚宴增添光彩、喜氣；但北市府缺乏申請管道，只能透過民代轉送，增加了不少阻礙。經他了解，總統府、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市都有申請制度，且普遍提供線上申辦、郵寄、自取等多元方式，方便民眾在婚禮籌備期間取得總統或地方首長的正式祝賀。

詹為元︰對喜事禮儀政策重視不足

詹為元說，台北市在「喪事」服務已有完整的電子輓聯申請平台，民眾可以電子郵件方式申請市長電子輓聯，顯示市府具備制度與技術能力，但「喜事」完全缺位，顯示市府在民政禮儀政策上的重視不足，也與智慧城市及便民服務形象相違背。要求市府儘速建立結婚賀電、賀聯及中堂申請制度，並一次到位納入線上申請服務，同時保留郵寄與自取等多元管道。

台北市政府秘書處長李泰興表示，現階段多由里長、議員轉送，市府收到後會進行處理；後續將依據議員提供的意見，參考其他五都線上申請的作法研議，以更便民的方式提供服務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法