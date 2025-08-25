疫情流失未回流 北市公車駕駛5年減近2成

台北市現有3351輛公車，以人車比1.26計算，駕駛缺額估計515人；圖為民眾等公車。（記者董冠怡攝）

2025/08/25 05:30

缺額估515人 審計處點名影響班次調度 釀脫班誤點 業者︰缺工潮招募難

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市區公車駕駛從二○一九年的四五六四人，歷經COVID-19疫情大幅流失，去年剩下三六七二人，五年減幅近二成，以人車比一．二六計算，全市現有三三五一輛公車，缺額估達五一五人，被台北市審計處點名影響班次調度，進而衍生公車脫班或誤點的情形。公車業者表示，招人不易與大環境缺工有關，雖然月薪四萬多至七萬餘元甚至更高，但是法規、公司制度的限制多、取照費時且工時長，在事求人的情況下，多數人普遍先選相對輕鬆、自由的工作。

工時長、憂乘客投訴 高薪等無人

公車駕駛招募不易，業者祭高薪加公部門要求改善環境，缺額問題仍難解；有業者分析，各行各業都在缺工，相較其他工時彈性、自由度高的工作，公車駕駛即便開出工時較短的班次方案，仍非首選。尤其遇上塞車、臨時請假等突發狀況，休息時間可能被壓縮，符合條件者寧可先開計程車或從事物流業，「因為貨物不會抱怨」，不用擔心乘客投訴，雖然收入可能少一點，但工作環境相對好。

有駕駛說，很多乘客把駕駛當神，以為什麼都知道，給不出答案就擺臉色，還有人「用眼神招手」或招手動作不確實，讓駕駛難以辨別；而在靠站或離站要變換車道時，其他大小車幾乎不禮讓，進退兩難。

業者︰提供多樣排班 減輕壓力

大都會客運業務部協理魏光男說，職業大客車駕駛長條件相對嚴苛，必須持有職業大客車駕照，取照費時且需經層層關卡，充滿不確定性。目前已依路線特性、駕駛需求，提供不同的排班方式，例如早上開兩趟車後，休息至下午再開始跑車，或是排班駕駛首發車、末班車，避開尖峰時段，壓力相對沒那麼大。

公運處︰多管齊下 人力略回升

公共運輸處業務稽查科科長梁筠翎說明，目前透過調整公車運價、加薪八千元、改善休息環境、成立「公車學院」強化培訓，提升服務品質、降低工作壓力，六月統計駕駛有三七○七人，略微回升，並依大數據資料檢討公車路線營運效率，一旦接獲脫班陳情，查證屬實列入評鑑指標扣分依法處分。

