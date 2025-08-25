為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    7年最大盛會 台中電競嘉年華高手開戰

    「台中電競嘉年華」一連2天在台中車站舉辦，吸引眾多的電競迷到場。 （記者陳建志攝）

    「台中電競嘉年華」一連2天在台中車站舉辦，吸引眾多的電競迷到場。 （記者陳建志攝）

    2025/08/25 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕「台中電競嘉年華」今年邁入第七屆，週末接連二天在台中火車站盛大登場，吸引全國電競好手和粉絲共襄盛舉，將車站化身次元戰場，掀起中台灣夏日最強電競風潮；市府運動局長游志祥到場，化身快打旋風酷炫角色「隆」和大家同樂，更和活動大使網紅苔苔共同體驗對戰樂趣，也和嘉賓穿上格鬥裝備，一起高喊口號「電競無界 熱血開打！」

    網紅苔苔、閃電狼都來了

    市府運動局長游志祥指出，本屆活動以「電競無界．熱血開打」為主題，主要辦理兩大電競項目，包含人氣手機遊戲《傳說對決》與經典格鬥遊戲《快打旋風六》，這也是二○二六名古屋亞運的比賽項目；另外也邀請粉絲數破萬的知名網紅苔苔擔任活動大使，以及知名啦啦隊Formosa Sexy和在地戰隊閃電狼來到現場和大家交流。

    火車站化身電競次元戰場

    游志祥指出，台中電競嘉年華自二○一九年舉辦以來今年邁入第七年，可說是中部地區最具代表性的城市型電競活動，今年也是最盛大一年，象徵台中邁向電競友善城市的新里程碑，藉由全民參與、親子共融與沉浸體驗的模式，推動電競文化與市民生活連結得更緊密。

    台中市議員江肇國也是台中市體育總會電子競技運動委員會前主委，開幕當天特地帶孩子到場，感受電競遊戲嗨翻天。

    賽事首日以高人氣格鬥遊戲《快打旋風六》八強決戰揭開序幕，實況主曾甜化身角色與觀眾進行一對一交流賽；壓軸登場的《傳說對決》冠軍隊伍，在昨天迎戰傳奇電競隊伍閃電狼，上演「業餘對職業」的巔峰對決，掀起整場賽事的高潮。

