「跟著油管去旅行」 越戰遺跡多成歷史建築

台中的美軍越戰遺跡，文史工作者認為具歷史及觀光價值，圖為高北加壓站。（記者歐素美攝）

2025/08/25 05:30

記者歐素美、張軒哲／專題報導

越戰時期，美軍曾長駐台中十六年，隨著台美斷交、美軍撤離，除留下東亞最大的空軍基地清泉崗機場，還有高北加壓站、十三公里長油管、大楊油庫、清泉崗機場內的美軍宿舍及教堂，甚至高美燈塔也被視為配合美軍所設，地方文史工作者認為兼具歷史及觀光價值。

具歷史觀光價值 導覽解說

這些設施中，大楊油庫、美軍宿舍及高美燈塔皆被列為台中市定歷史建築，教堂則由軍方設置為「美軍駐清泉崗基地足跡館」，地方文史工作者為讓大眾了解這段歷史，推動「跟著油管去旅行」導覽解說。

一九五四年台美簽訂「共同防衛條約」，實施「陽明山計畫」，遷移機場附近居民至新社或南投，將兩百公頃的「公館機場」擴建為一千五百公頃的「清泉崗機場」，越戰爆發後，美軍於一九六三年開始進駐清泉崗基地。

美軍宿舍、高美燈塔等

清泉崗機場成為美軍越戰的中繼基地，美軍在機場內興建宿舍、教堂，一九六六年並興建大楊油庫，當時美軍運輸油輪就停靠高美濕地外海，把油料經油管路、高北加壓站輸送到大楊油庫，供當時美軍的F-104轟炸機等使用。

大楊油庫原有七個大油槽，其中兩座拆除興建大楊國小，軍方將剩餘五座賣給包商拆除，幸牛罵頭文化協進會募資保存其中之一，中市府後來規劃為大楊油庫休憩公園。

高美燈塔則是全台唯一紅白相間的八角燈塔，興建於一九六七年，加上紅白相間象徵美國國旗顏色，與美軍在清泉崗機場興建紅白相間水塔呼應，被視為美軍越戰遺跡，園區已委外經營餐旅。

高美燈塔是全台唯一紅白相間的八角燈塔，紅白相間代表美國國旗顏色，被視為美軍越戰遺跡。（記者歐素美攝）

清泉崗機場內美軍遺留下來的教堂。（台中市文資處提供）

清泉崗機場內的美軍宿舍，已列為台中市定歷史建築。 （台中市文資處提供）

