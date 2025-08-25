為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中大楊油庫越戰遺跡 籲設專責管理

    大楊油庫現在僅存一座油槽。（記者歐素美攝）

    2025/08/25 05:30

    議員建議興建史料館 成為兼具教育與觀光的文創基地

    記者歐素美、張軒哲／專題報導

    大楊油庫是全台唯一見證美越戰爭歷史的油庫，台中市政府於二○一二年登錄為歷史建築，但僅委託地方社區發展協會等管理，高北加壓站等相關越戰遺跡，斥資整建後也任其荒涼，缺乏妥善管理機制引發批評，地方民代等認為市府應成立專責管理維護單位，並且興建史料館等成為兼具教育與觀光的文創基地。

    大楊油庫僅存一座油槽

    前牛罵頭文化協進會理事長吳長錕說，當初牛罵頭文化協進會號召民眾集資六十萬元買下大楊油庫僅存的一座油槽，之後將油槽捐給市府整修維護，地方提出的願景是希望大楊油庫能成為森林公園，結合戰機戶外展示，規劃展演空間，兼具文化資產保存再利用與活化。

    代管協會︰不要擺爛

    他表示，目前市府已規劃大楊油庫休憩公園，並在公園內展示F-104轟炸機，森林公園、戰機戶外展示已具雛型，但史料館等尚不見蹤影，他曾向文化局反映，但市府認為大楊油庫地處偏遠難以活化，讓人難以接受。

    他說，早期高美濕地十分荒涼，在牛罵頭文化協進會推動等公私合力下，現在高美濕地每年吸引逾兩百萬名遊客，關鍵在於「做與不做」；負責代管大楊油庫的楊厝社區發展協會理事長曾文君也說，市府應與地方討論進行開發，「不要放乎爛」。

    議員楊典忠建議市府籌組美軍越戰油庫油管遺跡跨局處研商小組，由文化局主責，文化局並應編列常設預算，設立專責管理維護單位，活化美軍越戰遺跡設施等。

    文化局︰需跨局處研議

    文化局長陳佳君表示，大楊油庫整修後，採取殘跡保存方式，並非無管理維護，至於成立專責單位管理維護美軍越戰遺跡或成立史料館等，需跨局處研議。

    大楊油庫是全台唯一見證美越戰爭歷史的油庫。 （台中市文資處提供）

