石錦明自辦小旅行 用心導讀台灣

今年適逢一八九五年乙未八卦山之役一百三十週年，石錦明（左）安排八卦山之役進行走讀。（記者劉曉欣攝）

2025/08/25 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化文史工作者石錦明自辦「走讀小旅行」，每年都在開發全新路線，十年來堅持「無料」初心，已舉辦二百多場，粗估約四千人次參與。石錦明說，他開發導覽路線完全不用Google地圖，用著一張白紙的心態來田野調查，往往都能有意外收穫。

石錦明表示，當初從台北美術設計工作返回彰化市的家鄉，想要認識自己的土地，開始鑽研老地圖與彰化城的關係，他的方法很簡單也很古老，就是先看文史書籍，再走到現場進行田調，訪談在地生活的人，探訪城市的古老巷弄，完全不藏私的在網路發表所有的踏查資料與心得。

石錦明十年來的免費走讀小旅行，每年都在開發全新路線，最近還從彰化市走到外鄉鎮的鹿港、社頭等地，更跨出濁水溪與大肚溪，來到嘉義、台中與苗栗，導覽路線除了古道與古城，還有文史主題路線，今年適逢一八九五年乙未八卦山之役一百三十週年，就安排八卦山之役走讀。

曾參與活動的民眾表示，石老師是個活生生的歷史課本，長期推動免費走讀，每次路程大約都在三到四個小時，導覽路線都是靠自己田調與設計，真的令人非常感動。尤其許多內容都不是來自書本，而是出自訪談耆老，在走讀過程裡更加認識台灣這片土地。

石錦明「佛心」堅持無料小旅行，他強調，目前只有接受社團或是公家單位邀約導覽才收費，自辦部分一律免費，讓更多人認識台灣土地文史，尤其很開心看到有人在參加多次走讀後，也成為文史工作者，就是他免費舉辦走讀樂見的成就！

