為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    石錦明自辦小旅行 用心導讀台灣

    今年適逢一八九五年乙未八卦山之役一百三十週年，石錦明（左）安排八卦山之役進行走讀。（記者劉曉欣攝）

    今年適逢一八九五年乙未八卦山之役一百三十週年，石錦明（左）安排八卦山之役進行走讀。（記者劉曉欣攝）

    2025/08/25 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化文史工作者石錦明自辦「走讀小旅行」，每年都在開發全新路線，十年來堅持「無料」初心，已舉辦二百多場，粗估約四千人次參與。石錦明說，他開發導覽路線完全不用Google地圖，用著一張白紙的心態來田野調查，往往都能有意外收穫。

    石錦明表示，當初從台北美術設計工作返回彰化市的家鄉，想要認識自己的土地，開始鑽研老地圖與彰化城的關係，他的方法很簡單也很古老，就是先看文史書籍，再走到現場進行田調，訪談在地生活的人，探訪城市的古老巷弄，完全不藏私的在網路發表所有的踏查資料與心得。

    石錦明十年來的免費走讀小旅行，每年都在開發全新路線，最近還從彰化市走到外鄉鎮的鹿港、社頭等地，更跨出濁水溪與大肚溪，來到嘉義、台中與苗栗，導覽路線除了古道與古城，還有文史主題路線，今年適逢一八九五年乙未八卦山之役一百三十週年，就安排八卦山之役走讀。

    曾參與活動的民眾表示，石老師是個活生生的歷史課本，長期推動免費走讀，每次路程大約都在三到四個小時，導覽路線都是靠自己田調與設計，真的令人非常感動。尤其許多內容都不是來自書本，而是出自訪談耆老，在走讀過程裡更加認識台灣這片土地。

    石錦明「佛心」堅持無料小旅行，他強調，目前只有接受社團或是公家單位邀約導覽才收費，自辦部分一律免費，讓更多人認識台灣土地文史，尤其很開心看到有人在參加多次走讀後，也成為文史工作者，就是他免費舉辦走讀樂見的成就！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播