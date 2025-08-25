通過機車考照者 上過駕訓班不到2成

公路局推動「機車道路安駕訓練」，讓考取機車駕照的新手更快熟悉道路環境。 （資料照，公路局提供）

2025/08/25 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕為降低機車肇事意外，交通部公路局補助民眾考照前上機車駕訓班，但審計部一一三年度中央政府總決算審核報告指出，去年通過駕照筆試及路考民眾，不到二成是駕訓班學員，顯示民眾參加機車駕駛訓練比率仍低，且試辦機車道路安全駕駛訓練成效有待提升。對此，公路局回應，會持續推廣並擴大補助措施，提升民眾參與意願。

公路局補助每人2500元上課

我國機車意外事故頻傳，據交通部道安司統計，今年一至五月發生十七萬餘件機車相關意外事件，造成六七九人死亡、十六．八萬人受傷。為強化機車駕駛安全意識與道路交通規範熟悉度，公路局自二○一九年起辦理機車駕訓補助計畫，考照前上機車駕訓班，補助每人一千三百元，現在更已提高至二千五百元；另為提升民眾安全駕駛，二○二三年起，再針對已考取駕照者，補助每人一千二百元參加機車道路安全駕訓。

請繼續往下閱讀...

審計部：成效待提升

審計部報告指出，據公路局統計，二○二○年至去年通過普通重型機車駕照筆試民眾，參加駕訓班比率依序是三．六八％、六．四一％、九．八一％、十二．○四％、十七．七一％，而通過路考者參加比率則為四．七一％、七．二二％、十．二六％、十二．六一％及十八．三四，雖逐年增加，但不到二成仍偏低，且二○二三年一月至去年八月，透過駕訓班取得機車駕照的族群中，持照三年以下、獲得道路安全駕駛訓練補助的機車新手駕駛僅三％。

6年4.66萬人申請補助

對於審計部意見，公路局台北區監理所板橋監理站長林守信表示，公路局自二○一九年起逐年增加機車駕訓補助名額，截至八月已有四．六六萬人參加，且有四千四百人參與道路駕駛訓練。

林守信指出，從統計資料顯示，初學者參加機車駕訓及道路安全駕駛訓練課程後，違規風險降低六十四％，事故風險降低五十一％，成效顯著，公路局各監理單位將持續透過多元管道推廣宣導及擴大補助措施，以降低機車交通事故傷亡人數為目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法