    首頁　>　生活

    明年癌藥基金 估有70~80億可用

    健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，預估明年癌藥基金仍有70億至80億元可用。（資料照，記者林惠琴攝）

    健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，預估明年癌藥基金仍有70億至80億元可用。（資料照，記者林惠琴攝）

    2025/08/25 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕行政院拍板明年度總預算案，其中癌症新藥基金與今年一樣編列五十億元，病友團體憂心，未見成長恐影響健保納入新藥速度、延誤癌友用藥時機。不過，健保署表示，癌藥基金今年約支用廿億元，剩餘未用部分加上新編五十億元，預估明年仍有七十億至八十億元可用。

    賴政府上任後承諾癌藥基金三年內逐步達到百億規模，明年是成立的第二年，行政院挹注五十億元，病友團體仍憂心，因明年額度要扣掉今年已給付藥品的使用費用，預計可再納新藥空間將受限。

    健保署醫審及藥材組組長黃育文指出，健保給付癌藥前，均會透過醫療科技評估及專家會議接軌國際指引，並積極議價看緊每一分錢。今年癌藥基金約支用廿億元，剩下留至次年續用，加上續編五十億元，預估明年仍有七十億至八十億元可作為包含收載新藥使用，未來規模會逐步累積達百億，請病友放心。

    健保署統計，去年新增與擴增給付癌症新藥廿七項、挹注一三二．二億元、近一．四萬人受惠，較前年十九項、五十五．二億元、嘉惠四千五百人大幅成長；今年上半年更已通過十五項、推估一年藥費八十八．六億元、七千五百人受惠，其中五項藥品來自癌藥基金經費支持，預估十九．八六億元，嘉惠三千一百人。

