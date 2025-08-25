松機旁拍照被勸離 航空迷：管制標準不明／軍營安全維護條例禁止偵察行為 交部：只能拍飛機起降

松山機場旁「飛機巷」吸引許多人拍照，但八月新制上路後出現被驅趕禁拍現象，航空迷認為沒有拍到軍事設施、對取締標準感到疑惑。（記者吳亮儀攝）

2025/08/25 05:30

〔記者吳亮儀、蔡昀容／台北報導〕「軍事營區安全維護條例」本月上路，禁止一般民眾對軍事管制區內拍攝，但本報接獲讀者投訴標準不清，航空迷在松山機場周邊人行道、空曠處拍民航機起降遭勸離，松山機場臉書粉專卻經常張貼機場和飛機起降照，質疑為難民眾。對此，交通部次長林國顯表示，若只拍民航機起降，基本上沒疑慮。

早期要塞堡壘有八十多處，管制面積達三萬九七○○公頃，但目前僅餘廿二處、五五三九公頃。為彌補「要塞堡壘地帶法」不足，國防部推動「軍事營區安全維護條例」明定在營外對軍營進行錄影、攝影等偵察行為，足以損害軍營安全，可處三萬到十五萬元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

新制本月上路 暫無被處罰案例

新制於本月上路，暫無被處罰案例。不過，已有航空迷、攝影師在松山機場周邊拍飛機起降卻被軍方、警察勸離，甚至得秀出拍攝檔案證明沒有拍到營區。投訴者說，一般民眾只是在路邊拍飛機，卻被當間諜很不合理。

9成軍民合用機場禁拍攝

松山、台中、嘉義、台南、澎湖、花蓮機場都是軍民合用機場，搭國內線航空時會聽到機上廣播提醒起降時不要對機場拍照。據國防部公布的「軍民合用場域之軍事營區範圍」，松山機場大部分非軍事營區，可對跑道、飛機起降和機場航廈拍照；花蓮、台中機場等九成以上則被劃入營區禁止拍攝。

投訴者認為松山機場周邊管制標準不清，以著名的北市濱江街一八○巷「飛機巷」為例，經常擠滿人潮拍飛機起降，並不會拍到軍事設施，但現場仍設有「機場管制區禁止擅闖、攝影、記述、描繪、煙火、狩獵」標語；更讓航空迷、攝影愛好者氣憤的是，松機小編也經常張貼同樣角度、同樣的民航機，民眾卻被限制、驅離。

台北航站：會與軍方再討論

台北國際航空站主任鄭堅中說明，航警主要考量航安問題、避免突有民眾翻牆，並非阻止拍照；早期配合要塞堡壘地帶法而在飛機巷設置相關警語，接下來會與軍事機關討論調整。

國防部長顧立雄曾表示，民眾拍攝軍機起飛並不構成違法，但若特意拍攝營區內機敏處所，有偵查行為就違法。

交通部次長林國顯提醒，航空迷或攝影師若想在軍民合用機場附近拍飛機，先看看國防部公布的軍事營區範圍，拍照避免對到營區範圍內，若只是拍飛機起降，基本上沒疑慮。

松山機場周邊有人行道、車道，很容易看到機場內，但圍牆仍有張貼禁制標示。（記者吳亮儀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法