狗醫生療癒 憨兒開心復健成效佳

憨兒看到狗醫生丹丹來了，開心地與丹丹互動。（記者陳文嬋攝）

2025/08/24 05:30

記者陳文嬋／專題報導

高雄市無障礙之家的重度自閉症憨兒鮮少與人互動、肢障憨兒不喜復健，但看到「狗醫生」丹丹來了，會開心打招呼互動，連肢障憨兒也動起來，伸手餵養、牽狗走路，助攻復健效益佳。

曾被多次轉養的牡羊犬丹丹在黃靖雅領養後，參加台灣狗醫生協會培訓課程，歷經八個月訓練，投入高雄市社會局無障礙之家，協助憨兒復健達八年，成為人見人愛的「狗醫生」。

無障礙之家規劃一系列復健課程，如狗狗按摩樂、毛孩伴行等，結合走向狗狗投餵零食等，增添復健的趣味與動力。

重度自閉症小仙（暱稱）鮮少與人互動，剛開始小仙缺乏眼神接觸，也不願意任何回應，丹丹安靜陪伴小仙身旁，小仙慢慢接納，經過一年多努力，如今看到丹丹不但嘴角上揚微笑，還會主動與丹丹互動，還能下達指令，人際互動能力明顯進步。

憨兒阿成（暱稱）左側肢體攣縮，會順由丹丹引導，認真握著牽繩，專注克服手部張力，完成伸展、站立、步行等復健動作。

無障礙之家物理治療師邱玉萍表示，狗醫生丹丹為憨兒們帶來歡笑，舒緩情緒、療癒人心，憨兒開心與狗醫生丹丹互動，有助於促進血液循環、放鬆肌肉，也能喚醒他們的觸覺感知，達到復健功效。

黃靖雅說，看到憨兒臉上綻放滿足笑容，感受狗醫生的滿滿溫暖，填滿憨兒心裡缺少的一角。

