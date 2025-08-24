核廢處理難解 高雄投票率不到三成

核三重啟公投，高雄投票率27.86%。（記者葛祐豪攝）

2025/08/24 05:30

〔記者葛祐豪、劉禹慶、劉人瑋／綜合報導〕核三重啟公投遭否決，高雄市昨天投票率廿七．八六％，同意票四十二萬三六五一票、不同意票二十二萬九五七九票，換算有效同意票數佔投票權人總數十七．九七％。

同意票數不到投票權人總數18％

以各行政區分析，高雄市有效同意票數佔投票權人總數共有三區突破廿％，最高的是美濃區廿一．四五％、其次為左營區廿．四二％、岡山區廿．○八％。

蘭嶼核廢貯存場所在地 投票率12％

台東縣昨天投票率為二十五．一二％，同意三萬七八五八票、不同意七一九一票。曾被列入低階核廢料最終處置場址之一的達仁鄉，全鄉近九成同意，目前低階核廢料放置在蘭嶼貯存場，當地投票率僅十二．一二％，同意三四三票、不同意一八一票。

高雄劉姓民眾認風險是在地居民承受

對此，高雄劉姓民眾認為，核電廠風險及核廢料處理的風險，都是在地居民所承受，高雄投票率低，不少朋友都擔心核廢料處理問題。高雄陳姓民眾則說，高雄要發展AI、半導體，都需要大量能源，重啟核三可以不缺電。

蘭嶼蕭先生怒道，很多族人不明白當年抗議要「核廢料滾出去」的經歷，既然藍白希望重啟核三，就該提出有效解決核廢的政策。

澎湖立委楊曜：應確認安全再討論

此外，澎湖縣昨天投票率一八．三六％，同意一萬三一八○票、不同意四○一二票。立委楊曜表示，民眾黨提起的核三重啟公投案，公投主文充滿矛盾，應該先確認核三設施無安全疑慮後，才進行後續討論或公投。

