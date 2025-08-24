為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    核三廠所在地7成未投票 反映核安疑慮

    2025/08/24 05:30

    記者蔡宗憲／特稿

    核三廠所在地恆春等四鄉鎮居民首次透過選票表達對核三廠延役看法，雖然同意重啟核三的民意大於不同意，但並非藍、白陣營選前所號稱的「當地有七成同意」，而是有高達近七成的民眾未投票，許多民眾仍對核安感到疑慮。

    如同一位當地居民說所「核三廠是我們生活的一部分，這票一定要投」，核三廠員工進出絡繹不絕，顯示除役作業未因公投而停擺，恆春半島與核三廠的緊密連結，有著數十年共存的微妙情感。

    核三廠一、二號機分別於一九八四年七月商轉，卻因核輻射疑雲與溫排水問題，與三軍聯訓基地、墾丁國家公園管理處同被地方諷諭是「恆春三害」。

    一九八五年廠內氣輪發電機規格不符，引發氫氣外洩爆炸，巨響與濃煙讓居民誤認核電廠毀滅，重創南灣房價，如今南灣民宿林立，當年低價買進者多成為海景民宿主人，房價飆漲數十倍。

    一九八四年核三廠誤開輻射廢水閥門，導致廢水流入南灣海域，造成珊瑚白化，核三廠因而被貼上「珊瑚殺手」的標籤。

    但事過境遷，不少被「核三養大」的居民，從戒慎恐懼到沒它不行，廠內員工與居民通婚頻繁，下班後餐廳宵夜場仰賴他們消費，每年機組大修還帶來數百個工作機會，台電多元的睦鄰回饋活絡地方經濟，許多家庭直接或間接受惠。

    半島居民對核三廠有著難以「割捨」的情感，每人每月一百五十元的睦鄰金其實是杯水車薪，重要是電協金建設經費與活動補助，在核三廠除役後將被取消，對地方造成不小衝擊，值得政府重視。

