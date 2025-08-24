公投遭否決 周春米︰逾七成民眾不認同核三重啟

核三重啟公投屏東縣昨天傍晚五點四十分許完成開票。（記者羅欣貞攝）

2025/08/24 05:30

打臉藍白陣營聲稱「當地民眾七成同意」

〔記者羅欣貞、葉永騫、蔡宗憲／屏東報導〕核三重啟公投昨天投開票，屏東縣公民投票數六十八萬八千多人，有廿一萬三千多人投票，投票率僅三十一％，縣長周春米表示，有近七成民眾沒出來投票，藍白先前聲稱的七十％恆春人同意核三重啟，結果只有十六％的恆春人投同意票，證明藍白草率提出，且花了十一億元公帑的公投，有超過七成的台灣民眾不認同。

九如等7鄉 不同意票高於同意票

屏東縣核三公投開票結果，十二萬零七百多票同意，九萬零四百多票不同意，無效票兩千一百八十六票，全縣三十三鄉鎮市，以麟洛鄉投票率三十八．五五％最高，琉球鄉投票率十六．七九％最低。

請繼續往下閱讀...

屏東縣同意票比不同意票多三萬零兩百六十票，僅九如、高樹、萬巒、新園、崁頂、林邊、南州等七鄉，不同意票高於同意票，其餘包含恆春地區四鄉在內的廿六鄉均同意票高於不同意票。

因整體投票率低，全縣有效同意票對投票權人數百分比僅十七．五四％，以鄉鎮市來看，最高是牡丹鄉，但也僅廿七．二三％，最低是琉球鄉的十一．七一％，核三廠所在的恆春鎮則為十六．四二％。

核三廠所在的恆春鎮僅16％

核三廠所在地恆春鎮南灣里，同意票二百八十票多過不同意一百一十七票，里長葉啟俊認為，同意票多過不同意票，有部份原因是里民擔心其他發電方式可能會讓電費上漲。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道認為公投結果對於明年的縣長及基層選舉影響有限；國民黨縣黨部主委蘇清泉則認為，民意很清楚，就是同意重啟核能，明年的選舉將會以民意為依歸。

綠營認投票結果 不影響明年選舉

民進黨縣議員許展維說，這次公投的投票率低，不能代表真正的民意，對於明年的基層選舉只能做一個參考，影響程度不大。

國民黨縣議員陳揚認為，公投結果雖不等於選舉，但可看作是一次民意的壓力測試，對周春米是一個警訊，如果未來沒有更清楚的政策立場與回應，將反映在明年選舉的得票上。

核三廠一、二號機分別於一九八四年七月與一九八五年五月商轉。（記者蔡宗憲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法