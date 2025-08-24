為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    食農教育搓愛玉 台東小朋友讚好玩

    2025/08/24 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕農村水保署台東分署昨天在「無印良品」舉行活動，帶著親子搓愛玉、種植十字花科蔬菜，讓食農教育從小扎根，但小朋友的反應實在太直接，「搓愛玉真的很好玩，以後讓媽媽搓就好」、「以後不搓愛玉了」。

    農村水保署台東分署根據台東的農作開發出七套食農教育教材，昨下午的活動吸引十多位青少年與親子檔參加，首先是帶著大家搓愛玉，接著是提供器具供民眾種植十字花科植物，待日後長出幼苗即可烹煮成湯。

    台東關山鎮知名店家「痴愛玉」負責人吳綵瑩，除了講解愛玉生長樣況、條件與環境，最後帶著所有人將乾燥愛玉籽放入網袋中、浸入食用水內搓洗出膠質，雖然過程才三分鐘，但參加的學童口說「好玩」，也直言「未來卻不打算再做」，倒是有獎徵答都能正確答出愛玉的相關知識。

    分署長李正鈞說，食農教育由許多單位分工進行，分署針對台東在地作物加以運用，「至少不能讓孩子以為西瓜長在樹上」，對自己家鄉、作物增加知識與情感，目前開發教具、教材等評估與縣府合作後，成學校食農教育題材，讓學童們更了解在地農產，盼農產可地產地銷、支持糧食自產率提升。

