賞鳥垂釣 北市新店溪畔打造觀景平台

台北市將在新店溪畔川端碼頭舊址，打造一處觀景平台。（議員洪婉臻提供）

2025/08/24 05:30

擴大低水護岸空間、設親水坐階 預計明年完工

〔記者何玉華／台北報導〕台北市中正區網溪里鄰近原名為「川端橋」的中正橋畔，里長夏萬浪兩年前在「市長與里長有約」提案恢復設「川端碼頭」，讓民眾可在新店溪沿岸賞鳥、垂釣、休憩划船，市長蔣萬安指示由水利工程處等相關單位推進，今年已編列相關經費打造川端落霞觀景平台，水利處表示，工程發包中，預計明年完工。

請繼續往下閱讀...

古亭河濱公園遊戲場 進行整建

另，往上游方向的古亭河濱公園遊戲場，即日起進行遊戲場暨周邊設施整建工程，將新建兒童遊戲場、新增眺景廣場與眺景坐階，提供遊客休憩與觀賞河岸風光；也會增設沖洗區讓民眾在活動後可以簡易清潔，以及改善地坪與照明，提升行走安全與夜間視覺舒適度，重鋪瀝青混凝土鋪面，整體改善園區機能與景觀品質。因應工程進行，即日起至明年三月廿日，自行車道及人行道改行鄰近河岸側道路。

網溪里位於重慶南路、廈門街、同安街和牯嶺街之間，里內人文薈萃，里長夏萬浪說，歷任多名行政院長如何應欽、唐飛、吳敦義、江宜樺等都曾先後是里民；里內有跨堤電梯可步行到新店溪畔，還有市定古蹟紀州庵。

水利處、觀光傳播局及中正區公所經會勘、與地方溝通後，決定整建川端落霞觀景平台；水利處說明，川端落霞觀景平台將改善並擴大既有的低水護岸空間，斜坡道設計動線以低擾動避開既有樹木，親水坐階的位置會考量樹木遮蔭及中正橋最佳水岸觀景方向。目前工程發包中，預計明年完工。

洪婉臻︰可串聯中正橋天空步道

台北市議員洪婉臻表示，觀景平台的設置要重視安全問題，包括平台高度與照明必須安全無虞、廁所等配套設施要完善便利、水域活動安全設施要到位，明年完工後，可串聯即將完工的中正橋天空步道與河堤電梯，讓民眾多一個休閒、約會、拍照打卡的親水景點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法