三峽北大國小 國成街設置減速丘

新北市三峽區國成街北大國小校門口一帶，於今年5月發生汽車衝撞行人致4死事故，市府在開學前完成周邊設施改善。（新北市交通局提供）

2025/08/24 05:30

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區國成街北大國小校門口周邊，於今年五月發生汽車衝撞行人造成四死事故（含駕駛），市府交通局指出，市府已經在事故一週內完成視覺化減速標線及通學區標誌，近日完成設置減速丘與人行道路緣阻隔設施。

專門委員林昭賢說，事故路段已全面降速，國成街除原有速限標誌與視覺化減速標線外，也已完成增設實體減速丘，並於上游路段設置「慢」及「路面高突」太陽能警示標誌，夜間同樣清晰，也在人行道增設路緣石保護。

請繼續往下閱讀...

交通局呼籲，請行經的車輛遵守相關標誌，減速慢行，事故之後，教育局已函請各校加強交通安全教育，辦理實地教學與交通演練，也請各校加強檢視校園周邊路口或高風險區域，以便辦理會勘改善。

此外，汐止銜接到基隆的貨櫃聯絡道，交通流量大，其中汐止往五堵方向路面因彎道多並遭重車輾壓，以致路面經常出現坑洞，新北市養護工程處將於八月廿六日晚間十時至翌日清晨六時，貨櫃車聯絡道往五堵方向高架橋道路銑鋪工程，施工期間將封閉往五堵方向汽車道，請用路人配合現場交管指揮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法