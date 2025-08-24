新北河海音樂季 11組卡司開唱嗨翻

新北市河海音樂季昨天在大都會公園登場，圖為剛推出新作的「Angie安吉」。（新北市觀旅局提供）

2025/08/24 05:30

〔記者俞肇福、羅國嘉／新北報導〕新北市河海音樂季最後一波，昨天（廿三日）傍晚三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，高爾宣OSN等十一組樂團歌手接連引爆新北大都會公園，新北市長侯友宜也到現場，與民眾熱情互動，一起享受河海音樂的魅力。

昨天的新北大都會公園舞台宛如戶外版的小巨蛋，現場掀起一波波的音樂浪潮，大舞台有靈魂沙發、cotoba、icyball冰球樂團、宇宙人、Ozone及高爾宣OSN，而小舞台則有Angie安吉、貝克小姐Miss Bac.、斑恩 Ben、琳誼 Ring及魏嘉瑩，為支持獨立音樂發展及鼓勵青年學子展現才華，還規劃學生團體表演，昨天累積近三十萬人次到場同歡。

請繼續往下閱讀...

今最終場 小男孩、理想混蛋來了

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，今天是新北市河海音樂季最終場，有SONNIE桑尼、八青哥、守夜人、小男孩樂團、康士坦的變化球 KST、理想混蛋等多組新興樂團組合，相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北河海音樂季粉絲專業查詢。

淡水漁人碼頭煙火秀 今晚登場

「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」壓軸煙火秀，今天晚間八點登場，下午二時起，港區內設置特色市集、胖卡餐車。

此外，文化局與逆風劇團，將於八月廿九日至卅日每天上午十時至下午五時，在新北市眷村文化園區空軍三重一村舉辦《菜市仔人生》青銀反詐藝術節，其中有廿三位六十歲以上的長輩共同參與演出，劇情改編自真實案例，包括投資詐騙、冒名詐財、綁架電話等。同時有藝文市集，包括似顏繪、歐洲箱偶戲、花藝、書法、咖啡與嘻哈表演。

新北市河海音樂季三重場，11組樂團歌手接力開唱，引爆新北大都會公園。（新北市觀旅局提供）

新北市河海音樂季昨三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，現場湧入大批樂迷塞滿會場。（新北市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法