被控募款列教師評鑑 宜蘭聖母專校︰非規定

2025/08/24 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣私立聖母醫護管理專科學校遭控「以募款能力與績效，綁住教師評鑑分數」，有教師投訴認為不合理，可能損害教職員權益。聖母專校則表示，純為鼓勵性質的加分項目，並非規定。

校方︰為鼓勵加分項目

聖母專校表示，教師每年都有評鑑，評鑑內容由學校教師評鑑委員會制定相關評鑑內容及項目，分有教學部分，研究、產學及各項公私部門計畫，輔導及服務部分，每一部分都涵蓋許多細項，有關投訴內容提及教師協助學校募款項目，只是其中一部分的細項「聯繫贊助學校募款或獎助學金，每萬元一分，不足萬元者不計分」，純粹為鼓勵性質的加分項目，並非規定，教師評鑑有許多加分項目，該教師對於校內評鑑內容恐有誤解。

投訴人指出，依《教師法》規定，教師的核心職責是教學、研究與輔導學生，而非籌措學校經費，《私立學校法》雖賦予私校董事會和校長較大辦學自主權，但並不意味可以無限擴大教職員工義務。募款是學校經營管理階層的職責，而非基層教職員義務，將壓力轉嫁給教職員並不合理。

投訴人認為，聖母將募款績效與教師評鑑考績、續聘掛鉤。在教師評鑑之輔導及服務部分，明文規定，明顯是以募款的能力與績效，綁住教師評鑑的分數。

