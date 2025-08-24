為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    核三延役公投 雲嘉南投票率不到3成

    核三延役公投，南市投票情形冷清，神明見證下也是「等嘸人」。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/24 05:30

    〔記者洪瑞琴、吳俊鋒、王姝琇、黃淑莉、林宜樟、王善嬿／台南報導〕核三重啟公投昨投票結果被否決，雲嘉嘉南四縣市投票率都僅二成多，顯現民眾對核三延役不感興趣，投票動能不足。有民眾認為，重啟核能是專業問題，不該由公投決定，舉辦公投是浪費公帑。

    民眾：專業問題不該由公投決定

    全國性公民投票第廿一案「是否同意第三核能發電廠經主管機關確認無安全疑慮後繼續運轉？」台南市有一六○萬九六二名合格投票人，投票率廿六．六二％，同意票廿八萬一五五三票、不同意票十四萬一六八七票。

    台南選委會：民眾忙於災後重建

    總統賴清德昨在台南市安平國中投下公投票，有支持者拉布條「做伙挺台灣」，高喊「總統加油」，賴清德回應：「一起加油！」市長黃偉哲成為永康姑婆廟投開票所第一位投票人，民眾投票冷清，不少投開票所多數時候「等嘸人」。南化區關山里因聯外道路中斷，須繞行嘉義大埔進出，堪稱最遠的投開票所，僅八十四人投票，投票率不到一成；選舉人數最少的龍崎中坑一百卅八張選票，只有卅一人投票，八分鐘就完成開票。

    台南市民表示，核能議題討論熱度有限、缺乏罷免案帶動，加上天氣炎熱，投票意願低。選委會總幹事姜淋煌指出，台南忙於災後重建，民眾無暇關心公投。

    雲林縣投票率廿二．六六％，僅花一個半小時全縣開完票，結果，同意票九萬八一六五票、不同意票二萬九四二九票。

    嘉義縣投票率廿三．四三％，同意票七萬一三一五票，不同意票二萬七五四五票；嘉義市投票率廿七．六九％，同意票四萬三六七四票，不同意票一萬七二七九票。民眾說，許多人對公投議題不熟悉，且未與公職選舉、罷免案合併，投票率低顯而易見。

