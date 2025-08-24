輕颱劍魚往中南半島 出國要留意

劍魚颱風未來朝中南半島方向前進。（氣象署提供）

2025/08/24 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕今日大台北注意極端高溫！中央氣象署預報，今、明兩天天氣非常炎熱，特別是大台北地區會達到卅八度以上的極端高溫，一定要留意熱傷害。輕度颱風「劍魚」已往中南半島前進，不會直接影響台灣。

大台北地區 今、明小心熱傷害

氣象署預報員林定宜表示，今日天氣特別炎熱，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區有局部大雨發生的機率；明日天氣也類似，大台北地區的極端高溫雖不會超過卅八度，但大台北及桃園地區仍有局部卅七度以上高溫發生的機率。

「週二到週六天氣類似，因位處太平洋高壓帶南側，迎風面和花東不定時有雨。」林定宜說，這段期間東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

今年第十三號颱風「劍魚」在昨天上午形成，以每小時廿二公里速度向西進行。林定宜說，未來它會朝中南半島方向前進，不影響台灣，但要去中南半島國家的旅客宜留意。

至於太平洋上有無其它熱帶擾動發展？林定宜說，有些熱帶擾動仍在消長，到底會不會增強為熱帶性低氣壓或颱風，仍需持續觀察。

