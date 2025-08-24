為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國人去年均壽80.77歲 北市最長壽

    內政部昨天公布「113年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲。（記者李文馨翻攝）

    內政部昨天公布「113年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲。（記者李文馨翻攝）

    2025/08/24 05:30

    高於中國、馬來西亞、印尼 低於日、韓、新加坡

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部昨公布民國一一三年簡易生命表，去年國人的平均壽命為八十．七七歲，其中男性七十七．四二歲、女性八十四．三○歲，較一一二年增加○．五四歲。若與亞洲國家比較，男女平均年齡皆高於中國、馬來西亞及印尼，低於日本、新加坡及南韓。

    內政部表示，人口雖持續老化，但COVID-19疫情及糖尿病死亡人數較上年減少，因此去年國人死亡人數為廿萬一三一三人，較一一二年減少三八八九人，其中六十五歲以上死亡人數十五萬二五九三人，占全國七十五．八○％。

    內政部指出，一一三年粗死亡率為千分之八．六○，較一一二年減少○．一九個千分點；標準化死亡率為每十萬人口四一○．二七人，較上年下降四．四九％。因上述緣由，一一三年國人平均壽命較一一二年增加○．五四歲，其中男性增加○．四八歲、女性增加○．五六歲。

    內政部表示，世界主要國家平均壽命前五名國家，男性是瑞士、瑞典、挪威、義大利及新加坡；女性是日本、南韓、西班牙、瑞士、新加坡及法國。若與聯合國全球平均壽命比較，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準六．七歲及八．三歲。

    東部縣市平均壽命較西部低

    細看直轄市數據，去年國人平均壽命呈現自北而南遞減，以台北市八十三．四○歲最高、新北市八十．九七歲居次，高雄市七十九．三七歲最低。分析也發現，東部縣市平均壽命較西部縣市低。

