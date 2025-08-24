賴清德爬梯遞水謝工人／視察台南災後復原 工班做完才會撤

總統賴清德昨赴台南七股鹽埕、將軍巷埔等地視察風災修繕時爬上樓梯，向在屋頂上作業的工班人員送礦泉水，對他們的辛苦表達敬意。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/24 05:30

〔記者吳俊鋒、楊金城／台南報導〕丹娜絲災後行政院前進指揮所和台南市合作推動修繕受災戶房屋，總統賴清德昨天特地到七股鹽埕、將軍巷埔視察修繕、關心住戶，爬梯和工人握手、送飲料表達感謝；他強調，經政府媒合協助的災戶，工班一定做完才會撤，地方父老不必擔憂，他也說，對未來重建、民宅修復深具信心。

對台南重建、民宅修復深具信心

賴清德說，昨天回到台南投下公投票後，心裡掛念災民，抽空前往七股、將軍視察災屋修繕，慰問住戶們。他特別提到有些受災戶占用國有地，不必擔心被國有財產署驅離，相關單位可以協助簽訂租約，若是弱勢戶，可由慈善團體幫忙修繕，政府會全力保障民眾的居住權。

前進指揮所指揮官陳金德說，訪查受損廿平方米以上的南市受災戶，有三二六三戶有媒合政府營造商修繕意願，已簽約五七五戶，二六三戶施工中。此外，桂田恆諾基金會認養十五戶弱勢戶、中鼎認養四十戶等，有很多民間慈善團隊投入災屋修繕。

賴清德說，感謝各部會用心投入，還有市府團隊站在第一線和中央合作解決任何問題，又有民代、民間力量投入，希望大家繼續加油，一步一步推動，讓受災戶看到希望，他對未來重建、民宅修繕深具信心。

賴清德也強調，對低收入、中低收入戶的修繕，擴及身障、獨居等邊緣戶，政府對無力修復的弱勢戶，義不容辭來幫他們。

賴清德表示，災後復建特別預算編列六百億，希望預算執行真正用在災民、重建工程，並提升基礎建設防災韌性，以因應未來可能的災情。

