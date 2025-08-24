人跡罕至 樂生醫院成生態寶庫

園區上空，常可看到大冠鷲盤旋飛翔。（樂生醫院提供）

2025/08/24 05:30

有二級保育類大冠鷲、松雀鷹及瀕危的台灣原生種蘭花「綬草」

記者周敏鴻／專題報導

衛生福利部樂生醫院前身是日治時期「台灣總督府樂生院」，一九三○年起收治漢生病患，當時因麻風分枝桿菌引起的疾病，讓人避之唯恐不及，占地數十公頃的院區及周邊山區因此長年人煙稀少，鮮有干擾、開發，意外成為生態寶庫，除有二級保育類的大冠鷲、松雀鷹現蹤，植物種類包括一度瀕危的台灣原生種蘭花「綬草」更近四百種。

請繼續往下閱讀...

文化部列為世界遺產潛力點之一

樂生院為全台灣唯一的漢生病防治醫院，該病又稱麻風病、痲瘋病，疾病會在神經系統、呼吸道、皮膚、眼部出現肉芽腫，並導致病患失去痛覺感知能力，或四肢反覆受傷而得截肢等，民眾都不願靠近醫院，無形中成為「禁地」。

植被覆蓋率高 原生植物達392種

樂生醫院院長王偉傑表示，醫院於二○○九年經行政院文化建設委員會（已改制文化部文資局）審核通過，列為世界遺產潛力點之一，將主建築與周邊六十二棟建物群納入。

樂生院區位於桃園市龜山區與新北市新莊區交界的淺山坡地，二○二○年間，院方委外生態調查的結果顯示，當地人為干擾程度低，致原生植物種類多達三九二種，其中，台灣特有種十五種，包括肖楠、香楠等，原生種二六二種，包括青楓、羅氏鹽膚木等，連被列為瀕危物種的台灣原生種蘭花「綬草」（又稱清明草、盤龍蔘）也在此生根。

食物鏈完整 野生動物棲息繁衍

院區改建的施工監造團隊成員吳致德追蹤調查園區生態，發現因植被覆蓋率高，幾乎是原始林，蛇、松鼠等野生動物棲息繁衍，食物鏈完整，吸引許多物種造訪，例如台灣竹雞、五色鳥、台灣紫嘯鶇、繡眼畫眉、台灣藍鵲、黃綠澤蟹、松雀鷹、大冠鷲等，尤其春夏之交是大冠鷲繁殖期，天氣晴朗時，院區上空就能見到牠盤旋英姿。

樂生醫院正施工修復各建築，目標今年底前完工，打造「漢生醫療人權園區」，屆時研擬全面開放，讓更多人了解漢生病的醫療與人文故事及院區的豐富生態。

樂生醫院大事紀

台灣原生種蘭花「綬草」在樂生醫院園區落地生根。（樂生醫院提供）

衛生福利部樂生醫院園區後山占地近卅公頃，如今已成為生態寶庫。（樂生醫院提供）

園區曾有台灣特有種黃綠澤蟹現蹤。 （樂生醫院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法