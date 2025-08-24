為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗都會區原民服務中心 啟用

    苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心落成，眾人在文化展演廣場合影。（苗縣府提供）

    苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心落成，眾人在文化展演廣場合影。（苗縣府提供）

    2025/08/24 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕位於頭份市的苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心，由原住民族委員會補助九千萬元及縣府配合，共計一億二千萬元興建，昨剪綵落成，設有原住民文化展演廣場、健康服務站長照據點及部落大學等多用途空間，提供一站式原住民生活支持和文化傳承功能。

    原民會副主委谷縱．喀勒芳安表示，這是原民會自去年推動「建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫」中，首座完工啟用並提供都會區原住民族一處文化傳承、多功能服務的場所，相信未來更能對族人鄉親有更優質的照顧及服務。

    苗縣原住民人口約一萬一千五百人，目前有十五族，居住都會區約五千三百人且有增加趨勢。但都會區原住民過去缺乏可供聯繫情感、舉辦活動或推動業務的場所，往年聯合豐年祭也得租借場地辦理，經地方多年覓地、爭取經費，前年底動工、昨落成。

    縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲簡報，中心規劃有祭儀文化展演空間、文化健康站長照據點、家庭服務中心、部落大學教室、多功能會議室及戶外運動設施等，後續將進行第四及第五期工程，啟用後是都會區原住民重要的聚會活動場所和人才培訓基地。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播