新埔私人狗園涉虐待》犬隻擬安置動保收容所 志工反彈

新竹縣動保所直言，藍姓男子租用、以圍網圈出的狗園涉及私權問題，為保護愛爸愛媽，才考慮接回34隻狗狗安置。（記者黃美珠攝）

2025/08/23 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔山區某私人狗園被查獲藍姓狗園主涉虐待，讓十隻狗狗活活餓死且任其腐爛、化骨，新竹縣動物保護防疫所查緝後，原地暫時安置卅四隻倖存犬隻後，卻因藍男不認虐狗且主張是狗園所有人，而再衍生疑似騷擾、恐嚇事件，逼得動保所不得不考慮把前述狗狗全部帶回官方收容所收容，以致引發收容所志工反彈，擔憂所內傷殘老弱的狗狗為了替前述狗狗騰空間而被回置性命堪憂，引發各界關注。

擔心所內傷殘老弱狗狗被回置 性命堪憂

新竹縣動保所所長何志豐說，他能理解所內志工的憂心，前述卅四隻狗狗目前仍原地暫時安置中，該所還在尋求最妥適的方式處理。

何志豐說，藍男的狗園事發後，因該所人力有限且收容所空間已滿，決定倖存的狗狗除一隻住院就醫，另卅四隻造冊後列管原地暫時安置，並委託社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會執行每天的餵養、照護以及環境清理。

珍愛協會副理事長黃宣富說，然而藍男不知反省其飼養管理方式，主張狗園為其所有。近來多次上山騷擾，甚至某日志工發現狗園內一處飼料袋上赫然出現一把玩具手槍，讓志工們倍感威脅。

何志豐直言，新埔狗園是藍男所租用、狗籠是藍男私有，為了保護志工安全且避免平添糾紛，才會考慮把卅四隻狗狗接回所內安置，卻沒想到引發另波所內志工們的擔憂。

