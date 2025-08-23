為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園電影節開跑 90多部電影

    本土資深男星李㼈（左三）在《突破：三千米的泳氣》首次擔任製片，李的女兒李紫嫣（左四）擔任女主角。（記者黃政嘉攝）

    本土資深男星李㼈（左三）在《突破：三千米的泳氣》首次擔任製片，李的女兒李紫嫣（左四）擔任女主角。（記者黃政嘉攝）

    2025/08/23 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕第十二屆桃園電影節昨天至九月四日舉行，今年以「遇見」為主題，安排國片「突破：三千米的泳氣」及義大利電影「拿坡里的美麗傳說」為雙開幕片，總策展人姚經玉說，人生會遇見什麼事情很難說，規劃十二大單元，網羅全球九十多部電影，透過電影故事遇見不同的創作與人文精神。

    「突破：三千米的泳氣」是導演安景鴻改編摯友故事，描述七位盲人如何橫渡日月潭的生命之旅，本土資深男星李㼈首次擔任製片，他的女兒李紫嫣擔任女主角，男主角范逸臣，藝人言承旭、歌手蕭煌奇等人參演，詮釋泳渡日月潭的壯闊熱血與感動。

    李㼈說，這部勵志片透過桃園電影節傳遞正能量，歡迎父母親帶孩子觀賞，促進感情，對未來茫茫然的年輕人也能在片中找到前進的動力。

    「拿坡里的美麗傳說」是探討人生成長的愛情藝術片，風格唯美，由義國名導保羅索倫提諾執導，並回到家鄉拿坡里拍攝，劇情描述女主角帕特諾佩貌美聰明、衣食不缺，但她希望人生過得有意義，劇中演出年長時回顧年輕的歲月。

    這屆桃園電影節的參展影片，在中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城、中壢光影電影館放映，影展相關訊息及購票方式可查詢活動官網（https://tyff.taoyuancf.org.tw/）。

