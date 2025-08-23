桃園圖書館藏書632萬冊 六都第五

桃園市各圖書館總藏書為632萬冊，六都排名第五。（記者謝武雄攝）

山德、南崁、山腳等3所分館藏書都未達3萬冊 不符規定

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立圖書館總館開幕以來，辦理館藏充實計畫，現有六三二萬冊，在六都排行第五，僅高於台南市，且截至去年底，山德、南崁、山腳等三所分館的藏書都未達三萬冊，不符規定，另東南亞新移民擁書量僅一．○三冊，除是六都之末，也低於全國平均一．六冊，審計部桃園市審計處於去年度桃園市總決算審核報告中，直指桃市多項閱讀指標尚待提升，應研謀豐富館藏，強化閱讀推廣服務，培養閱讀風氣。

9處訂場地收費標準 使用率未及5成

審計處認為，圖書館為有效利用各場地設施（包含研習教室、會議室、多功能及多媒體教室等），有九處訂定收費標準，開放民眾登記使用，中壢、龍岡、平鎮、龍潭、新屋及大園等六處分館，全年度使用率（民眾登記使用及各分館自辦活動合計所使用天數占開放天數之比率）均未及五成，有閒置的情形。

東南亞新移民擁書量1.03冊 六都之末

另，桃市東南亞新移民人口數近五年來成長率為全國第二，由二○二○年底二萬一二六一人，逐年增加至去年底二萬三九○三人，但相關藏書沒有增加，導致「東南亞新移民擁書量」偏低。

審計處也點出桃市圖書館「全年電子資料平均使用人次」○．二三人次，遠低於全國平均值○．八六人次，亟待充實多元文化相關圖書及拓展數位閱讀人口。

去年市民平均借閱量6.89冊 六都第二

館方回應，總圖成立以後，積極辦理各項推廣活動，去年一年就有三萬六二○九場次活動，於六都排名第一，去年市民平均借閱量達六．八九冊，僅次新北市的六．九九冊，為六都第二，而每人電子書借閱量二．○七冊，更是六都第一。

至於山德、南崁及山腳等三所分館的館藏不符規定，館方說，主要是樓地板載重要符合公共安全規定，目前沒有空間新增書架；將持續編列預算採購東南亞相關書籍，也會對部分館舍逐年編列經費，增設隔音設備，以提高租借使用意願。

六都圖書館藏

