    生活

    U21、U16橋藝國手選拔 苗栗拿下全數名額

    彭哲星（左起）、邱歆偉、陳子維、吳晉宇、賴子明、張以諾6名學生，當選青少年橋藝U21國手。（邱宏宬提供）

    2025/08/23 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕明年度青少年橋藝國家代表隊U21、 U16選拔賽於廿一日晚間落幕，苗栗縣六名今年七月剛從國中畢業的學子，於U21組「越級打怪」，對戰大學生強敵勝出，連同U16組六名「學弟」，包辦兩組別全數十二個國手名額，創下傲人紀錄，明年度將代表國家參加各項重要國際競賽。

    當選U21國手的六名學子，為苗栗高中彭哲星、邱歆偉、陳子維、吳晉宇、賴子明，及新竹中學張以諾。當選U16國手的六名學子，為明仁國中彭昱瑞、王晨安、吳昊宸，及公館國中鄭又碩，與建功國小林學聖、文華國小黃宥恩。

    帶隊教練邱宏宬表示，當選U21國手的六名學子，都是今年七月剛從明仁國中畢業的學生，選拔賽對手多半是大學生強敵，「越級打怪」但表現沉穩，搶下U21國手全數名額，實在不簡單。他說，苗栗學子過往於U16國手選拔，表現亮眼，如今又於U21國手選拔拿下優異成績，也是長期耕耘的開花結果。

    苗栗縣體育會橋藝委員會主委張志宇表示，今年參與的隊數較去年更為踴躍，賽況非常激烈，一連三天的賽事考驗選手們的心智與體力；期許苗栗橋藝選手精益求精，於國際賽再創佳績，為台灣、為苗栗爭光。

