    首頁　>　生活

    峨眉幸福巴士試營運 採預約制

    考量偏鄉特性，峨眉鄉幸福巴士目前採全預約制搭配彈性路線，鄉親可在前一天撥打電話或LINE訊息預約。（新竹縣大隘青年共好協會提供）

    2025/08/23 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣位處最南邊與苗栗縣交界的峨眉鄉，在鄉公所和一群返鄉青年歷經三年的籌備下，幸福巴士試營運上路！考量偏鄉特性，採全預約制搭配彈性路線，鄉親可在前一天撥打專線：0910-173315或LINE訊息預約，可行駛全鄉，全票十五元、半票八元，歡迎鄉民多加利用。

    縣府交通旅遊處表示，交通部公路局去年八月核定補助峨眉鄉幸福巴士營運缺口，目前使用三輛車，採現金收費，敬老卡與多卡通驗票機申請裝設中。行駛路線包含峨眉幹線：每日八班，主要行駛於新竹客運五六○九線（竹東—珊珠湖）的既有路廊、峨眉支線：每日行駛班次數不限，將各村落連結至幹線上。預約時間為上午九點到下午五點，行駛時間是上午六點卅分到下午六點，預約才有車。如臨時決定不搭車，請在前一天傍晚五點前取消預約。

    峨眉鄉幸福巴士的上路，一群返鄉青年是重要的幕後推手。 新竹縣大隘青年共好協會包括鄧君婷等逐一拜訪村長等人，深入各村徒步街訪，了解鄉親的日常路線，他們發現，年邁長輩常因體力不足、公車班次少、不會騎車等因素限制，常得等孩子放假回家才能接送出門。

