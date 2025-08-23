北市信義區社區花圃 驚見大型龜殼花

台北市信義區在地居民指控，廿一日在社區內花圃發現一隻長達一公尺的龜殼花。（民眾提供）

2025/08/23 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市信義區吳興街驚見「大型龜殼花」，在地居民指控廿一日晚間十點多，在社區內花圃發現一隻長達一公尺的龜殼花，相關單位火速趕抵現場抓捕，不過社區內長年有一處私有房產閒置，每當遇到大雨就會積水，導致蚊蟲孳生，也造成老鼠、蛇類聚集，讓居民惶恐不安，擔憂環境與安全隱憂。對此，環保局表示，該社區為封閉型私人社區，外人無法進入，故區隊無法做後續處理。

在地居民胡小姐指出，今年已經遇到第三次「有蛇出沒」在社區大樓內部，前兩次都是小蛇，自己在廿一日晚間十點多，突然發現有一隻大蛇從閒置房產外部街道竄進社區，並盤據在花圃上，立即撥打一九九九報案，所幸相關單位在卅分鐘內趕抵，並成功抓捕這隻長達一公尺大蛇，不過在五月也遇過另一隻小型龜殼花。

另一位居民謝先生則表示，自己今年也曾在社區前方另處閒置空間，發現有蛇竄出，但是撥打一九九九報案，卻得到必須確保蛇在現場，才願意出動抓捕，閒置房產因長年漏水與雜物堆積，逐漸成為危害社區安全的溫床，多年來，住戶多次向屋主反映問題，並透過里長、鄰長協助溝通，卻遲遲未能改善。對此環保局表示，區隊了解後，該社區為封閉型私人社區，外人無法進入，故區隊無法做後續處理。

動保處指出，近期正值天氣炎熱、蛇類活動頻繁的季節，動保處提醒市民朋友務必加強居家及社區環境整潔，避免雜草叢生或堆積雜物，以降低蛇類棲息風險。

