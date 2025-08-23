為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市信義區社區花圃 驚見大型龜殼花

    台北市信義區在地居民指控，廿一日在社區內花圃發現一隻長達一公尺的龜殼花。（民眾提供）

    台北市信義區在地居民指控，廿一日在社區內花圃發現一隻長達一公尺的龜殼花。（民眾提供）

    2025/08/23 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市信義區吳興街驚見「大型龜殼花」，在地居民指控廿一日晚間十點多，在社區內花圃發現一隻長達一公尺的龜殼花，相關單位火速趕抵現場抓捕，不過社區內長年有一處私有房產閒置，每當遇到大雨就會積水，導致蚊蟲孳生，也造成老鼠、蛇類聚集，讓居民惶恐不安，擔憂環境與安全隱憂。對此，環保局表示，該社區為封閉型私人社區，外人無法進入，故區隊無法做後續處理。

    在地居民胡小姐指出，今年已經遇到第三次「有蛇出沒」在社區大樓內部，前兩次都是小蛇，自己在廿一日晚間十點多，突然發現有一隻大蛇從閒置房產外部街道竄進社區，並盤據在花圃上，立即撥打一九九九報案，所幸相關單位在卅分鐘內趕抵，並成功抓捕這隻長達一公尺大蛇，不過在五月也遇過另一隻小型龜殼花。

    另一位居民謝先生則表示，自己今年也曾在社區前方另處閒置空間，發現有蛇竄出，但是撥打一九九九報案，卻得到必須確保蛇在現場，才願意出動抓捕，閒置房產因長年漏水與雜物堆積，逐漸成為危害社區安全的溫床，多年來，住戶多次向屋主反映問題，並透過里長、鄰長協助溝通，卻遲遲未能改善。對此環保局表示，區隊了解後，該社區為封閉型私人社區，外人無法進入，故區隊無法做後續處理。

    動保處指出，近期正值天氣炎熱、蛇類活動頻繁的季節，動保處提醒市民朋友務必加強居家及社區環境整潔，避免雜草叢生或堆積雜物，以降低蛇類棲息風險。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播