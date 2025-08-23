為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    音樂表演、論壇 「潮台北」25日起跑

    2025/08/23 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕二○二五「潮台北 TRENDY TAIPEI」八月廿五日正式起跑，活動期長達十四天，將有逾一五○場次音樂表演、卅九場次專業論壇。其中系列活動「趨勢焦點TRENDY Talk」邀請十二位潮流領域代表，包括創作歌手艾怡良、金曲新人someshiit山姆，以及金馬獎最佳女配角丁寧，與觀眾分享獨到心得與觀察。「台北潮流沉浸展TRENDY Showcase」也將在廿五日正式開展，上述活動皆免費報名索票，期待讓民眾看見不一樣的台北面貌。

    活動免費報名索票

    二○二五潮台北系列活動「趨勢焦點TRENDY Talk」邀請十二位潮流領域代表，與觀眾分享獨到心得與觀察，在八月廿七日由金曲歌后艾怡良、金曲最佳新人someshiit山姆帶來演講「走向未來的音樂之路」；廿八日邀請金馬獎最佳女配角丁寧演講「讓世界看台北影視能量」等精彩活動。

    此外，潮台北也推出「台北潮流沉浸展TRENDY Showcase」，展期自八月廿五日至九月七日，透過5G與4K沉浸式體驗，帶領觀眾穿梭於台北的音樂、藝術、時尚與科技脈動中。

    台北市文化局指出，今年潮台北活動主題為「TRENDY TAIPEI：IT’S NOW」，傳達當下、熱鬧的音樂氛圍。

    另外，整體策劃圍繞「演唱會經濟」、「產業趨勢」、「城市行動」三大領域，涵蓋音樂、藝術、視聽、科技、遊戲、時尚等六項議題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播