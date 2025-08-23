音樂表演、論壇 「潮台北」25日起跑

2025/08/23 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕二○二五「潮台北 TRENDY TAIPEI」八月廿五日正式起跑，活動期長達十四天，將有逾一五○場次音樂表演、卅九場次專業論壇。其中系列活動「趨勢焦點TRENDY Talk」邀請十二位潮流領域代表，包括創作歌手艾怡良、金曲新人someshiit山姆，以及金馬獎最佳女配角丁寧，與觀眾分享獨到心得與觀察。「台北潮流沉浸展TRENDY Showcase」也將在廿五日正式開展，上述活動皆免費報名索票，期待讓民眾看見不一樣的台北面貌。

二○二五潮台北系列活動「趨勢焦點TRENDY Talk」邀請十二位潮流領域代表，與觀眾分享獨到心得與觀察，在八月廿七日由金曲歌后艾怡良、金曲最佳新人someshiit山姆帶來演講「走向未來的音樂之路」；廿八日邀請金馬獎最佳女配角丁寧演講「讓世界看台北影視能量」等精彩活動。

此外，潮台北也推出「台北潮流沉浸展TRENDY Showcase」，展期自八月廿五日至九月七日，透過5G與4K沉浸式體驗，帶領觀眾穿梭於台北的音樂、藝術、時尚與科技脈動中。

台北市文化局指出，今年潮台北活動主題為「TRENDY TAIPEI：IT’S NOW」，傳達當下、熱鬧的音樂氛圍。

另外，整體策劃圍繞「演唱會經濟」、「產業趨勢」、「城市行動」三大領域，涵蓋音樂、藝術、視聽、科技、遊戲、時尚等六項議題。

