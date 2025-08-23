「台北非常Live」倒數 30場演出跨曲風

「PIPE Live Music」8月19日特別邀請世界級鼓手Eric Moore首次來台演出，吸引近百位台灣鼓手來此共襄盛舉。（記者孫唯容攝）

2025/08/23 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕潮台北系列活動之一的「台北非常Live！」已舉辦超過廿五場次、吸引逾二○○○人參與，台北市文化局攜手台北音樂場館業者，締造單月超過五○場馬拉松式演出節目，最後倒數兩週近卅場演出也陸續展開。日前文化局長蔡詩萍也親自體驗Live House現場演出，他表示，台北擁有全國密度最高、品質與種類最突出的音樂場館資源，這次活動就是希望讓更多人看見「台北的夜晚正在發光、發聲！」

打擊樂手、爵士、搖滾樂團 陸續登場

文化局表示，「台北非常Live！」今年串聯二十二間特色音樂場館，活動一路從八月八日嗨到九月七日，週週都有驚喜節目登場，接下來像是八月廿四日，於「角落文創展演空間」籌劃人氣打擊樂手羅小白，將領軍十位青少年鼓手首次登台；八月廿七日，於「SMEXY音樂餐廳」邀請從紐約返台的孫博萱Vicky Sun將與爵士樂團帶來香頌與紐約經典爵士；八月廿九日於「PIPE Live Music」舉辦愛台灣的美國搖滾樂手《烈鷹 南北巡迴》，嘉賓更邀請新團「共振效應」共演；九月五日「樂悠悠之口光復南」創辦人生日場《我們活下來了！》用音樂慶祝十年的場館歷程與二十年的玩團人生。

世界級鼓手Eric Moore演出 好評不斷

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平表示，「台北非常Live！」邀請美、日、韓、歐洲等各國藝人來台演出，例如八月十九日PIPE Live Music特別邀請世界級鼓手Eric Moore首次來台演出，吸引近百位台灣鼓手來此共襄盛舉。值得一提的是，Eric Moore從小就參加鼓隊與教會音樂訓練，打下紮實基礎，他於二○○三年贏得Guitar Center Drum-Off冠軍後聲名大噪，是全球鼓手界影響力極高的教育家與舞台表演者。

展現音樂文化能量與國際連結

蔡詩萍也親自走訪活動場館，並分享表示，此次參與讓他深刻體會Live House不只是年輕人的基地，更是跨世代、跨曲風的文化共融場，今年「潮台北」系列活動結合演唱會經濟、產業趨勢與城市行動，展現出台北音樂文化的能量與國際連結。

