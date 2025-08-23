開拓動漫祭登場 性感Coser、虛擬偶像Vtuber大會師

7年Coser資歷的楊衣也善用自身優勢，裝扮日本動漫「監獄學園」的副會長白木芽衣子，十分性感火辣，並凸顯角色傲嬌性格。（記者吳柏軒攝）

2025/08/23 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕每辦必吸數萬人潮的開拓動漫祭，打造ACG二創文化及偶像寫真粉絲天堂，昨起連3天在花博爭豔館熱鬧登場，這次除了不少性感Coser、虛擬偶像Vtuber大會師，主辦方還邀日本實力派歌姬ASCA，與超人氣Coserえなこ、にやるまー來台與粉絲近距離互動，打造難忘夏日回憶。

國內Coser亦爭奇鬥艷，遊戲實況主葉子也是資深Coser，19年前就參加動漫祭至今20多次，盼與觀眾線下相見歡；還有Twitch實況主「凌晨」以清涼埃及風服飾展現暴力身材、7年Coser資歷的楊衣擅長扮演「凶神惡煞」（趣指胸部雄偉）的角色。

Twitch實況主「凌晨」（凌晨是你老沐）參加FF45，以埃及風服飾裝扮，展現傲人身材。（記者吳柏軒攝）

開拓動漫祭FF45今夏在花博爭豔館舉行，今年諸多Coser與寫真女星大咖前來，開展首日就湧入數萬人擠爆。（記者吳柏軒攝）

日本人氣Coser（左起）霜月明愛、Kath以Negi Kujyo三人合體，跨海來台在花博爭豔館擺攤，裝扮清涼十分吸睛。（記者吳柏軒攝）

